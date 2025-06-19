https://ria.ru/20250619/tramp-2024048594.html

Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме

Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении проблем в глобальных конфликтах в этом мире. Опять же, он главный миротворец. Он (выступает за - ред.) мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется. Но он не боится использовать силу", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя подход Трампа в отношении Ирана.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте