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Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении проблем в глобальных конфликтах в этом мире. Опять же, он главный миротворец. Он (выступает за - ред.) мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется. Но он не боится использовать силу", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя подход Трампа в отношении Ирана.
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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп не боится использовать силу против Ирана в случае необходимости