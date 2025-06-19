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Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.06.2025
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21:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2024048594.html
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.06.2025
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иран
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении проблем в глобальных конфликтах в этом мире. Опять же, он главный миротворец. Он (выступает за - ред.) мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется. Но он не боится использовать силу", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя подход Трампа в отношении Ирана.
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в мире, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп не боится использовать силу против Ирана в случае необходимости

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана в случае необходимости, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент всегда заинтересован в дипломатическом решении проблем в глобальных конфликтах в этом мире. Опять же, он главный миротворец. Он (выступает за - ред.) мир через силу. И поэтому, если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется. Но он не боится использовать силу", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя подход Трампа в отношении Ирана.
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В миреИранСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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