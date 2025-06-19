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Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран - РИА Новости, 19.06.2025
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20:36 19.06.2025 (обновлено: 20:46 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tramp-2024043335.html
Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран
Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:36:00+03:00
2025-06-19T20:46:00+03:00
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель". Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня", - сообщила она журналистам на брифинге.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша, дональд трамп
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран

Белый дом: Трамп в ближайшие недели примет решение по возможной атаке на Иран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: "Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран - ред.) или нет, в течение следующих двух недель". Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня", - сообщила она журналистам на брифинге.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о вовлечении США в конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 17:45
 
ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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