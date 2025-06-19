https://ria.ru/20250619/tramp-2024005829.html

Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина

Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина - РИА Новости, 19.06.2025

Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина

Президент США Дональд Трамп не может принимать или не принимать посреднические услуги российского лидера Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, решать РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:02:00+03:00

2025-06-19T18:02:00+03:00

2025-06-19T18:02:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может принимать или не принимать посреднические услуги российского лидера Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, решать странам-участникам конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Посреднические услуги Трамп не может принять или не принять. Эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ, что Трамп якобы отверг предложение РФ о посредничестве в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.

https://ria.ru/20250617/ekspert-2023352312.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ближний восток, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, обострение отношений сша и ирана