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Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина
Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина - РИА Новости, 19.06.2025
Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина
Президент США Дональд Трамп не может принимать или не принимать посреднические услуги российского лидера Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, решать РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:02:00+03:00
2025-06-19T18:02:00+03:00
2025-06-19T18:02:00+03:00
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владимир путин
обострение отношений сша и ирана
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может принимать или не принимать посреднические услуги российского лидера Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, решать странам-участникам конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Посреднические услуги Трамп не может принять или не принять. Эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ, что Трамп якобы отверг предложение РФ о посредничестве в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.
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В мире, Россия, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Обострение отношений США и Ирана
Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина
Песков: решение о посредничестве Путина по Ближнему Востоку принимает не Трамп