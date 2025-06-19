https://ria.ru/20250619/tramp-2023980778.html

Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе

Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:18:00+03:00

2025-06-19T17:18:00+03:00

2025-06-19T17:18:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

тулси габбард

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что, по его мнению, Тегеран "очень близок" к получению бомбы. Резкий комментарий прозвучал на борту президентского самолета в ответ на вопрос журналиста о мартовских показаниях Габбард в Конгрессе, где она поставила под сомнение заявления Израиля об исходящей от Ирана угрозе. CNN отмечает, что это стало поводом для новой волны критики в правом лагере и усугубило сомнения в статусе Габбард внутри администрации. Источники канала сообщают, что в последние недели растёт недовольство её работой: Трампа, по данным одного советника, особенно раздражает опубликованное ею видео с предупреждением о "риске ядерной аннигиляции" и резкой критикой стремящихся к конфронтации "политических элит". Многие сочли это выпадом в адрес решения допустить израильские удары по Ирану. Также сообщается, что Габбард не участвовала в экстренной встрече в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались действия Израиля. Официально это объяснили её службой в Нацгвардии, но собеседники CNN утверждают, что её просто не пригласили. Тем не менее, как отмечает близкий к Трампу телеканал News Nation, она с начала кризиса присутствует на всех заседаниях в ситуационной комнате Белого дома. "Данные о её отстранении - ложные", - заявил репортёр канала. Как заверила сама Габбард журналистов, по Ирану у неё с Трампом "полное взаимопонимание". Пресс-служба офис Директора нацразведки также отметила, что высказывания президента и главы разведки не противоречат друг другу. "То, что Иран сейчас не строит бомбу, не значит, что он не на пороге этого", - утверждает она. Официальный представитель Габбард Оливия Коулман в заявлении назвала публикации СМИ "лентяйским пересказом фейков", подчеркнув, что директор сосредоточена на обеспечении национальной безопасности США.

https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html

https://ria.ru/20250618/programma-2023617678.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, тулси габбард, война израиля и ирана: последние новости о конфликте