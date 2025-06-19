Рейтинг@Mail.ru
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023980778.html
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе
Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:18:00+03:00
2025-06-19T17:18:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
тулси габбард
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что, по его мнению, Тегеран "очень близок" к получению бомбы. Резкий комментарий прозвучал на борту президентского самолета в ответ на вопрос журналиста о мартовских показаниях Габбард в Конгрессе, где она поставила под сомнение заявления Израиля об исходящей от Ирана угрозе. CNN отмечает, что это стало поводом для новой волны критики в правом лагере и усугубило сомнения в статусе Габбард внутри администрации. Источники канала сообщают, что в последние недели растёт недовольство её работой: Трампа, по данным одного советника, особенно раздражает опубликованное ею видео с предупреждением о "риске ядерной аннигиляции" и резкой критикой стремящихся к конфронтации "политических элит". Многие сочли это выпадом в адрес решения допустить израильские удары по Ирану. Также сообщается, что Габбард не участвовала в экстренной встрече в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались действия Израиля. Официально это объяснили её службой в Нацгвардии, но собеседники CNN утверждают, что её просто не пригласили. Тем не менее, как отмечает близкий к Трампу телеканал News Nation, она с начала кризиса присутствует на всех заседаниях в ситуационной комнате Белого дома. "Данные о её отстранении - ложные", - заявил репортёр канала. Как заверила сама Габбард журналистов, по Ирану у неё с Трампом "полное взаимопонимание". Пресс-служба офис Директора нацразведки также отметила, что высказывания президента и главы разведки не противоречат друг другу. "То, что Иран сейчас не строит бомбу, не значит, что он не на пороге этого", - утверждает она. Официальный представитель Габбард Оливия Коулман в заявлении назвала публикации СМИ "лентяйским пересказом фейков", подчеркнув, что директор сосредоточена на обеспечении национальной безопасности США.
https://ria.ru/20250617/iran-2023325233.html
https://ria.ru/20250618/programma-2023617678.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, тулси габбард, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе

Трамп отмахнулся от слов Габбард о том, что Иран не создает ядерное оружие

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что, по его мнению, Тегеран "очень близок" к получению бомбы.
Резкий комментарий прозвучал на борту президентского самолета в ответ на вопрос журналиста о мартовских показаниях Габбард в Конгрессе, где она поставила под сомнение заявления Израиля об исходящей от Ирана угрозе. CNN отмечает, что это стало поводом для новой волны критики в правом лагере и усугубило сомнения в статусе Габбард внутри администрации. Источники канала сообщают, что в последние недели растёт недовольство её работой: Трампа, по данным одного советника, особенно раздражает опубликованное ею видео с предупреждением о "риске ядерной аннигиляции" и резкой критикой стремящихся к конфронтации "политических элит". Многие сочли это выпадом в адрес решения допустить израильские удары по Ирану.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CNN: разведка в США признала, что Иран далек от создания ядерного оружия
17 июня, 14:05
Также сообщается, что Габбард не участвовала в экстренной встрече в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались действия Израиля. Официально это объяснили её службой в Нацгвардии, но собеседники CNN утверждают, что её просто не пригласили. Тем не менее, как отмечает близкий к Трампу телеканал News Nation, она с начала кризиса присутствует на всех заседаниях в ситуационной комнате Белого дома. "Данные о её отстранении - ложные", - заявил репортёр канала.
Как заверила сама Габбард журналистов, по Ирану у неё с Трампом "полное взаимопонимание". Пресс-служба офис Директора нацразведки также отметила, что высказывания президента и главы разведки не противоречат друг другу. "То, что Иран сейчас не строит бомбу, не значит, что он не на пороге этого", - утверждает она.
Официальный представитель Габбард Оливия Коулман в заявлении назвала публикации СМИ "лентяйским пересказом фейков", подчеркнув, что директор сосредоточена на обеспечении национальной безопасности США.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Гросси: у МАГАТЭ нет доказательств, что Иран ведет ядерную программу
Вчера, 16:03
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампТулси ГаббардВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала