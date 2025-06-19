Трамп отмахнулся от слов главы разведки об иранской ядерной программе
Трамп отмахнулся от слов Габбард о том, что Иран не создает ядерное оружие
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп публично отмахнулся от слов главы национальной разведки Тулси Габбард о том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, заявив, что, по его мнению, Тегеран "очень близок" к получению бомбы.
Резкий комментарий прозвучал на борту президентского самолета в ответ на вопрос журналиста о мартовских показаниях Габбард в Конгрессе, где она поставила под сомнение заявления Израиля об исходящей от Ирана угрозе. CNN отмечает, что это стало поводом для новой волны критики в правом лагере и усугубило сомнения в статусе Габбард внутри администрации. Источники канала сообщают, что в последние недели растёт недовольство её работой: Трампа, по данным одного советника, особенно раздражает опубликованное ею видео с предупреждением о "риске ядерной аннигиляции" и резкой критикой стремящихся к конфронтации "политических элит". Многие сочли это выпадом в адрес решения допустить израильские удары по Ирану.
Также сообщается, что Габбард не участвовала в экстренной встрече в Кэмп-Дэвиде, где обсуждались действия Израиля. Официально это объяснили её службой в Нацгвардии, но собеседники CNN утверждают, что её просто не пригласили. Тем не менее, как отмечает близкий к Трампу телеканал News Nation, она с начала кризиса присутствует на всех заседаниях в ситуационной комнате Белого дома. "Данные о её отстранении - ложные", - заявил репортёр канала.
Как заверила сама Габбард журналистов, по Ирану у неё с Трампом "полное взаимопонимание". Пресс-служба офис Директора нацразведки также отметила, что высказывания президента и главы разведки не противоречат друг другу. "То, что Иран сейчас не строит бомбу, не значит, что он не на пороге этого", - утверждает она.
Официальный представитель Габбард Оливия Коулман в заявлении назвала публикации СМИ "лентяйским пересказом фейков", подчеркнув, что директор сосредоточена на обеспечении национальной безопасности США.