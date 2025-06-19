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Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран - РИА Новости, 19.06.2025
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16:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023970472.html
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп в четверг после публикации Wall Street Journal (WSJ) о том, что американский лидер уже одобрил план нападения на исламскую... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:51:00+03:00
2025-06-19T16:51:00+03:00
в мире
иран
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сша
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг после публикации Wall Street Journal (WSJ) о том, что американский лидер уже одобрил план нападения на исламскую республику, заявил, что газета понятия не имеет о его мыслях относительно Ирана. "Wall Street Journal понятия не имеет, каковы мои мысли относительно Ирана!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что глава Белого дома еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ с целью посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Президент США также потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать военных для решения кризиса, возникшего после ударов Израиля по Ирану, но добавил, что терпение Вашингтона "на исходе". Трамп в среду заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. По словам американского президента, заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас возможно, однако это "сложнее, чем было раньше". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/tramp-2023874983.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп ответил на статью WSJ о плане атаки на Иран

Трамп заявил, что WSJ понятия не имеет о его мыслях относительно Ирана

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг после публикации Wall Street Journal (WSJ) о том, что американский лидер уже одобрил план нападения на исламскую республику, заявил, что газета понятия не имеет о его мыслях относительно Ирана.
"Wall Street Journal понятия не имеет, каковы мои мысли относительно Ирана!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп ударом по Ирану потеряет поддержку своих сторонников, пишет Bloomberg
12:59
Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что глава Белого дома еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ с целью посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, но сейчас не планируют его "устранять". Президент США также потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы задействовать военных для решения кризиса, возникшего после ударов Израиля по Ирану, но добавил, что терпение Вашингтона "на исходе".
Трамп в среду заявил, что ещё не принял окончательного решения по ситуации вокруг Ирана. По словам американского президента, заключить сделку по иранской ядерной программе сейчас возможно, однако это "сложнее, чем было раньше".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
03:49
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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