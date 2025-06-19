https://ria.ru/20250619/tramp-2023837561.html
Трамп понимает сложность конфликта на Украине, заявил Песков
Трамп понимает сложность конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп понимает сложность конфликта на Украине, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах, заявил на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:22:00+03:00
2025-06-19T11:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по мере погружения в детали конфликта на Украине понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере того, как Трамп погружается в детали, он понимает, насколько это сложная субстанция. И он понимает, что это не просто боестолкновение. Он говорит о первопричинах этого конфликта. А первопричины очень глубоки. Они связаны не столько с Украиной, сколько в целом с комплексом проблем, который был создан и со стороны НАТО, и со стороны прежних администраций Соединенных Штатов, и в целом с атмосферой неучета и нежелания принимать в учет законные интересы Российской Федерации, - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
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украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Трамп понимает сложность конфликта на Украине, заявил Песков
Песков: Трамп понимает, что конфликт на Украине не просто боестолкновение