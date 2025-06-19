Рейтинг@Mail.ru
Трамп заменит главу Пятого флота США - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023766314.html
Трамп заменит главу Пятого флота США
Трамп заменит главу Пятого флота США - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп заменит главу Пятого флота США
Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:05:00+03:00
2025-06-19T04:05:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
пит хегсет
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513417_0:7:3004:1697_1920x0_80_0_0_bc7c3bc9b8d8ceb0641e341b0584f8c7.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и Ираном, заявили в Пентагоне. "Министр обороны Пит Хегсет объявил сегодня, что президент внес следующие номинации: контр-адмирал ВМС Курт Реншоу с возведением в ранг вице-адмирала, назначением командующим ВМС Центрального командования Пятым флотом и Объединёнными военно-морскими силами в Манаме, Бахрейн", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что Реншоу занимал должность директора по операциям Центрального командования США. В настоящее время главой Пятого флота США является контр-адмирал Джордж Уикофф, который получил эту должность при бывшем президенте страны Джо Байдене в 2023 году. Решение Трампа заменить командующего флота принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке и возможности вовлечения США в конфликт между Израилем и Ираном. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что корабли Пятого флота ВМС США ушли со своей базы в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html
https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html
https://ria.ru/20250619/spetsposlannik-2023758212.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513417_167:0:2838:2003_1920x0_80_0_0_2ea26a7186ed7ab5c5e2281448db095a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, пит хегсет, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, Министерство обороны США
Трамп заменит главу Пятого флота США

Трамп заменит главу Пятого флота США, базирующегося на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и Ираном, заявили в Пентагоне.
"Министр обороны Пит Хегсет объявил сегодня, что президент внес следующие номинации: контр-адмирал ВМС Курт Реншоу с возведением в ранг вице-адмирала, назначением командующим ВМС Центрального командования Пятым флотом и Объединёнными военно-морскими силами в Манаме, Бахрейн", - говорится в опубликованном сообщении.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
03:52
Отмечается, что Реншоу занимал должность директора по операциям Центрального командования США.
В настоящее время главой Пятого флота США является контр-адмирал Джордж Уикофф, который получил эту должность при бывшем президенте страны Джо Байдене в 2023 году.
Решение Трампа заменить командующего флота принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке и возможности вовлечения США в конфликт между Израилем и Ираном.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что корабли Пятого флота ВМС США ушли со своей базы в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
03:35
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: спецпосланник Трампа продолжает контактировать с главой МИД Ирана
03:02
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампПит ХегсетДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала