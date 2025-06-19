https://ria.ru/20250619/tramp-2023766314.html

Трамп заменит главу Пятого флота США

Трамп заменит главу Пятого флота США - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп заменит главу Пятого флота США

Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:05:00+03:00

2025-06-19T04:05:00+03:00

2025-06-19T04:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и Ираном, заявили в Пентагоне. "Министр обороны Пит Хегсет объявил сегодня, что президент внес следующие номинации: контр-адмирал ВМС Курт Реншоу с возведением в ранг вице-адмирала, назначением командующим ВМС Центрального командования Пятым флотом и Объединёнными военно-морскими силами в Манаме, Бахрейн", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что Реншоу занимал должность директора по операциям Центрального командования США. В настоящее время главой Пятого флота США является контр-адмирал Джордж Уикофф, который получил эту должность при бывшем президенте страны Джо Байдене в 2023 году. Решение Трампа заменить командующего флота принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке и возможности вовлечения США в конфликт между Израилем и Ираном. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что корабли Пятого флота ВМС США ушли со своей базы в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html

https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html

https://ria.ru/20250619/spetsposlannik-2023758212.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, пит хегсет, джо байден, министерство обороны сша