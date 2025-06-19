Трамп заменит главу Пятого флота США
Трамп заменит главу Пятого флота США, базирующегося на Ближнем Востоке
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп принял решение заменить командующего Пятым флотом США, базирующегося на Ближнем Востоке, на фоне эскалации между Израилем и Ираном, заявили в Пентагоне.
"Министр обороны Пит Хегсет объявил сегодня, что президент внес следующие номинации: контр-адмирал ВМС Курт Реншоу с возведением в ранг вице-адмирала, назначением командующим ВМС Центрального командования Пятым флотом и Объединёнными военно-морскими силами в Манаме, Бахрейн", - говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что Реншоу занимал должность директора по операциям Центрального командования США.
В настоящее время главой Пятого флота США является контр-адмирал Джордж Уикофф, который получил эту должность при бывшем президенте страны Джо Байдене в 2023 году.
Решение Трампа заменить командующего флота принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке и возможности вовлечения США в конфликт между Израилем и Ираном.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что корабли Пятого флота ВМС США ушли со своей базы в Бахрейне на фоне продолжающихся военных действий между Израилем и Ираном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.