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СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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03:49 19.06.2025 (обновлено: 04:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tramp-2023765088.html
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:49:00+03:00
2025-06-19T04:04:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на источник.&quot;Президент Дональд Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы&quot;, — говорится в публикации.Собеседник телеканала добавил, что американский лидер по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана. Одновременно с этим источники сообщили, что США в среду эвакуировали на военном самолете часть своих дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана

CNN: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на источник.
«

"Президент Дональд Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы", — говорится в публикации.

Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
03:35
Собеседник телеканала добавил, что американский лидер по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.
Одновременно с этим источники сообщили, что США в среду эвакуировали на военном самолете часть своих дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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02:59

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Иран может согласиться на встречу с представителями США
02:37
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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