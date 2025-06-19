СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
CNN: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на источник.
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"Президент Дональд Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы", — говорится в публикации.
Собеседник телеканала добавил, что американский лидер по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.