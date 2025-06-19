https://ria.ru/20250619/tramp-2023765088.html

СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана

СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:49:00+03:00

2025-06-19T03:49:00+03:00

2025-06-19T04:04:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, рассмотрев планы проведения военной операции против Ирана, по-прежнему воздерживается от начала атаки, сообщает CNN со ссылкой на источник."Президент Дональд Трамп рассмотрел планы атаки на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы", — говорится в публикации.Собеседник телеканала добавил, что американский лидер по-прежнему допускает все возможные варианты действий в отношении Тегерана. Одновременно с этим источники сообщили, что США в среду эвакуировали на военном самолете часть своих дипломатов и их семьи из американского посольства в Израиле.Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html

https://ria.ru/20250619/smi-2023757988.html

https://ria.ru/20250619/iran-2023754593.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте