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Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику

Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:25:00+03:00

2025-06-19T02:25:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся". "Такер - хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее раскритиковал журналиста после того, как Карлсон заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене. Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте