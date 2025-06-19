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Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику - РИА Новости, 19.06.2025
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02:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023752818.html
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:25:00+03:00
2025-06-19T02:25:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
такер карлсон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся". "Такер - хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее раскритиковал журналиста после того, как Карлсон заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене. Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику

Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику и назвал его "хорошим парнем"

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся".
"Такер - хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп ранее раскритиковал журналиста после того, как Карлсон заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене.
Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном
16 июня, 20:07
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампТакер КарлсонВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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