https://ria.ru/20250619/tramp-2023752818.html
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:25:00+03:00
2025-06-19T02:25:00+03:00
2025-06-19T02:25:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
такер карлсон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся". "Такер - хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Трамп ранее раскритиковал журналиста после того, как Карлсон заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене. Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. В своей утренней рассылке он заявил, что Трамп заранее знал о планах Израиля атаковать ядерные объекты и уничтожить командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Карлсон выразил сомнение в том, что подобное взаимодействие с Израилем отвечает интересам США.
https://ria.ru/20250616/ssha-2023204254.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику
Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику и назвал его "хорошим парнем"