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Путин назвал Трампа бизнесменом - РИА Новости, 19.06.2025
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01:23 19.06.2025 (обновлено: 02:35 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tramp-2023746001.html
Путин назвал Трампа бизнесменом
Путин назвал Трампа бизнесменом - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал Трампа бизнесменом
Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:23:00+03:00
2025-06-19T02:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин."У меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он ещё и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин назвал Трампа бизнесменом

Путин назвал Трампа бизнесменом и заявил, что в этом есть большой плюс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он ещё и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Путин о том, что при Трампе конфликта на Украине могло бы не быть - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин согласился с заявлением Трампа об украинском конфликте
00:42
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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