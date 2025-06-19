https://ria.ru/20250619/tramp-2023746001.html

Путин назвал Трампа бизнесменом

Путин назвал Трампа бизнесменом - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал Трампа бизнесменом

Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:23:00+03:00

2025-06-19T01:23:00+03:00

2025-06-19T02:35:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является бизнесменом, и в этом большой плюс, он "все считает", это относится и к шагам в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин."У меня надежда на то, что господин Трамп не только политик, не только человек, которому американский народ доверил судьбу своей страны, он ещё и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США, получит она от тех или других шагов какой-то плюс или, наоборот, упадет в минус", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

https://ria.ru/20250619/putin-2023740284.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, в мире