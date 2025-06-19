Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ
WSJ: Трамп одобрил план нападения на Иран, но не дал окончательный приказ
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В среду хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики. В МИД Ирана назвали заявления американского президента провокационными. Там отметили, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.