https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ

Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ, сообщает газета Wall... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:35:00+03:00

2025-06-19T00:35:00+03:00

2025-06-19T02:50:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Президент Трамп сообщил старшим помощникам поздно вечером во вторник, что он одобрил планы нападения на Иран, но воздержался от отдачи окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы", — говорится в публикации.В среду хозяин Белого дома выдвинул Тегерану "последний ультиматум" и пригрозил нанести удары по ядерным объектам исламской республики. В МИД Ирана назвали заявления американского президента провокационными. Там отметили, что ответственность за слова, "угрожающие миру и международной безопасности", будет лежать на Вашингтоне.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/tramp-2023716103.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023713967.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте