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Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей - РИА Новости, 19.06.2025
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15:58 19.06.2025 (обновлено: 16:09 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tolyattiazot-2023949983.html
Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей
Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей - РИА Новости, 19.06.2025
Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей
Правительство Самарской области и "Тольяттиазот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов, по РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:58:00+03:00
2025-06-19T16:09:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
тольяттиазот
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и "Тольяттиазот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов, по которому предприятие направит более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Указанное соглашение стало дополнением к уже действующему документу о сотрудничестве, заключенному региональным правительством и компанией в 2022 году. Стороны совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы. "В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве. Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона. Новое соглашение определяет принципы сотрудничества при реализации крупных проектов до 2030 года. Одним из них станет строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2,5 тысяч тонн в сутки. Федорищев отметил, что новый проект станет еще одним звеном в цепочке глубокой переработки сырья и выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. "Предприятие планирует направить более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тысяч тонн в год... Мы со стороны правительства гарантируем всестороннюю поддержку как проекту, так и компании", - сообщил губернатор. Татьянин отметил, что подписанное соглашение поспособствует укреплению и развитию партнерских отношений с правительством Самарской области. "В планах предприятия – реализация ряда проектов, соответствующих наилучшим современным технологиям, через масштабные инвестиции. Это обеспечит укрепление лидерских позиций ТОАЗа в химической отрасли страны, необходимый уровень промышленной и экологической безопасности предприятия", - сказал председатель совета директоров "Тольяттиазота".
https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html
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самарская область, вячеслав федорищев, тольяттиазот
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Тольяттиазот
Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей

Тольяттиазот инвестирует 80 млрд рублей в развитие производственных мощностей

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин во время подписания соглашения о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров Тольяттиазот Димитрий Татьянин во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин во время подписания соглашения о сотрудничестве
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и "Тольяттиазот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов, по которому предприятие направит более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Указанное соглашение стало дополнением к уже действующему документу о сотрудничестве, заключенному региональным правительством и компанией в 2022 году. Стороны совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний Полипласт Александр Шамсутдинов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Самарский губернатор и "Полипласт" договорились о расширении сотрудничества
14:21
"В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве. Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона.
Новое соглашение определяет принципы сотрудничества при реализации крупных проектов до 2030 года. Одним из них станет строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2,5 тысяч тонн в сутки. Федорищев отметил, что новый проект станет еще одним звеном в цепочке глубокой переработки сырья и выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Предприятие планирует направить более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тысяч тонн в год... Мы со стороны правительства гарантируем всестороннюю поддержку как проекту, так и компании", - сообщил губернатор.
Татьянин отметил, что подписанное соглашение поспособствует укреплению и развитию партнерских отношений с правительством Самарской области.
"В планах предприятия – реализация ряда проектов, соответствующих наилучшим современным технологиям, через масштабные инвестиции. Это обеспечит укрепление лидерских позиций ТОАЗа в химической отрасли страны, необходимый уровень промышленной и экологической безопасности предприятия", - сказал председатель совета директоров "Тольяттиазота".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ПАО КуйбышевАзот Александр Герасименко на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Самарская область и "КуйбышевАзот" совместно реализуют инвестпроекты
13:46
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевТольяттиазот
 
 
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