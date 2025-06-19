https://ria.ru/20250619/tolyattiazot-2023949983.html

Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей

Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей - РИА Новости, 19.06.2025

Тольяттиазот инвестирует 80 млрд руб в развитие производственных мощностей

Правительство Самарской области и "Тольяттиазот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов, по РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:58:00+03:00

2025-06-19T15:58:00+03:00

2025-06-19T16:09:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

тольяттиазот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023953360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03bcf52f6b83d783d215ccb17affe9c7.jpg

САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и "Тольяттиазот" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов, по которому предприятие направит более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Указанное соглашение стало дополнением к уже действующему документу о сотрудничестве, заключенному региональным правительством и компанией в 2022 году. Стороны совместно реализуют промышленные, финансовые и социальные программы. "В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров "Тольяттиазот" Димитрий Татьянин подписали соглашение о сотрудничестве. Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона. Новое соглашение определяет принципы сотрудничества при реализации крупных проектов до 2030 года. Одним из них станет строительство в Самарской области производства карбамида мощностью 2,5 тысяч тонн в сутки. Федорищев отметил, что новый проект станет еще одним звеном в цепочке глубокой переработки сырья и выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. "Предприятие планирует направить более 80 миллиардов рублей на развитие производственных мощностей и расширение продуктовой линейки. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощность производства карбамида на 800 тысяч тонн в год... Мы со стороны правительства гарантируем всестороннюю поддержку как проекту, так и компании", - сообщил губернатор. Татьянин отметил, что подписанное соглашение поспособствует укреплению и развитию партнерских отношений с правительством Самарской области. "В планах предприятия – реализация ряда проектов, соответствующих наилучшим современным технологиям, через масштабные инвестиции. Это обеспечит укрепление лидерских позиций ТОАЗа в химической отрасли страны, необходимый уровень промышленной и экологической безопасности предприятия", - сказал председатель совета директоров "Тольяттиазота".

https://ria.ru/20250619/samara-2023908637.html

https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, тольяттиазот