В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet
Шапша: производство полного цикла автомобилей Tenet в Калуге начнут этим летом
Производственная линия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Производство полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet в Калуге начнут этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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"Чтобы было понятно, за неполный год АГР ("АГР Холдинг" - ред.), это бывший Volkswagen, произвел почти 75 тысяч автомобилей. Это очень много, учитывая, что был период большой раскачки, потому что не сразу в июле, когда мы заработали, вышли на такой темп двухсменной работы", - сказал Шапша.
По его словам, сейчас на предприятии закончили крупноузловую сборку автомобилей Tenet и готовятся к началу производства полного цикла.
"Это произойдет уже этим летом. Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого (2025 - ред.) года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше", - сказал Шапша.
В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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