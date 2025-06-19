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В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:03 19.06.2025 (обновлено: 16:45 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tenet-2023952140.html
В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet
В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet - РИА Новости, 19.06.2025
В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet
Производство полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet в Калуге начнут этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:03:00+03:00
2025-06-19T16:45:00+03:00
экономика
калуга
калужская область
владислав шапша
авто
производство
автопром
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Производство полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet в Калуге начнут этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. &quot;Чтобы было понятно, за неполный год АГР (&quot;АГР Холдинг&quot; - ред.), это бывший Volkswagen, произвел почти 75 тысяч автомобилей. Это очень много, учитывая, что был период большой раскачки, потому что не сразу в июле, когда мы заработали, вышли на такой темп двухсменной работы&quot;, - сказал Шапша.По его словам, сейчас на предприятии закончили крупноузловую сборку автомобилей Tenet и готовятся к началу производства полного цикла. "Это произойдет уже этим летом. Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого (2025 - ред.) года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше", - сказал Шапша. В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, калуга, калужская область, владислав шапша, авто, производство, автопром
Экономика, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Авто, Производство, Автопром, ПМЭФ-2025
В Калуге начнут производство полного цикла автомобилей Tenet

Шапша: производство полного цикла автомобилей Tenet в Калуге начнут этим летом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПроизводственная линия
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Производство полного цикла автомобилей нового российского бренда Tenet в Калуге начнут этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«

"Чтобы было понятно, за неполный год АГР ("АГР Холдинг" - ред.), это бывший Volkswagen, произвел почти 75 тысяч автомобилей. Это очень много, учитывая, что был период большой раскачки, потому что не сразу в июле, когда мы заработали, вышли на такой темп двухсменной работы", - сказал Шапша.

По его словам, сейчас на предприятии закончили крупноузловую сборку автомобилей Tenet и готовятся к началу производства полного цикла.
"Это произойдет уже этим летом. Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого (2025 - ред.) года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше", - сказал Шапша.
В феврале российская компания "АГР Холдинг" и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. Позднее, в апреле, калужский завод сообщил о планах по созданию с китайскими партнерами в 2025-2030 годах центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Автомобиль нового российского бренда Tenet - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Опубликовано фото автомобиля нового российского бренда Tenet
21 февраля, 05:57
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаКалугаКалужская областьВладислав ШапшаАвтоПроизводствоАвтопром
 
 
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