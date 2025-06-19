https://ria.ru/20250619/telegram-2023776887.html

СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram

СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram

Суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, обвиняющей мессенджер в распространении... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:49:00+03:00

2025-06-19T06:49:00+03:00

2025-06-19T07:04:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, обвиняющей мессенджер в распространении контента, нарушающего законодательство страны, передает местное агентство Bernama.По данным издания, в четверг регулятор подал гражданский иск против Telegram и двух каналов на платформе за "предполагаемое распространение вредоносного контента, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок"."Из-за неудовлетворительного соответствия Telegram требованиям был получен временный судебный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента", - приводит агентство заявление комиссии.Ведомство отметило, что два канала, "Edisi Siasat" и "Edisi Khas", были "уличены" в публикации контента, нарушающего положения малайзийского закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года."Это первое подобное действие, предпринятое против поставщика платформы социальных сетей… Этот шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны Комиссии", — отметили в регуляторе. В ведомстве также подчеркнули, что Telegram будет предоставлена ​​надлежащая возможность представить свою защиту.Регулятор также предупредил, что платформы социальных сетей обязаны гарантировать, что контент на их платформах не нарушает малайзийские законы, добавив, что он без колебаний примет аналогичные меры против других соцсетей и мессенджеров.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023455569.html

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малайзия, telegram, в мире, технологии