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СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram - РИА Новости, 19.06.2025
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06:49 19.06.2025 (обновлено: 07:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/telegram-2023776887.html
СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram
СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram
Суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, обвиняющей мессенджер в распространении... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:49:00+03:00
2025-06-19T07:04:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, обвиняющей мессенджер в распространении контента, нарушающего законодательство страны, передает местное агентство Bernama.По данным издания, в четверг регулятор подал гражданский иск против Telegram и двух каналов на платформе за "предполагаемое распространение вредоносного контента, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок"."Из-за неудовлетворительного соответствия Telegram требованиям был получен временный судебный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента", - приводит агентство заявление комиссии.Ведомство отметило, что два канала, "Edisi Siasat" и "Edisi Khas", были "уличены" в публикации контента, нарушающего положения малайзийского закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года."Это первое подобное действие, предпринятое против поставщика платформы социальных сетей… Этот шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны Комиссии", — отметили в регуляторе. В ведомстве также подчеркнули, что Telegram будет предоставлена ​​надлежащая возможность представить свою защиту.Регулятор также предупредил, что платформы социальных сетей обязаны гарантировать, что контент на их платформах не нарушает малайзийские законы, добавив, что он без колебаний примет аналогичные меры против других соцсетей и мессенджеров.
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малайзия, telegram, в мире, технологии
Малайзия, Telegram, В мире, Технологии
СМИ: в Малайзии временно запретили работу Telegram

Bernama: суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 19 июн – РИА Новости. Суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram в стране по запросу Комиссии по связи и мультимедиа Малайзии, обвиняющей мессенджер в распространении контента, нарушающего законодательство страны, передает местное агентство Bernama.
По данным издания, в четверг регулятор подал гражданский иск против Telegram и двух каналов на платформе за "предполагаемое распространение вредоносного контента, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок".
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"Из-за неудовлетворительного соответствия Telegram требованиям был получен временный судебный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента", - приводит агентство заявление комиссии.
Ведомство отметило, что два канала, "Edisi Siasat" и "Edisi Khas", были "уличены" в публикации контента, нарушающего положения малайзийского закона о коммуникациях и мультимедиа 1998 года.
"Это первое подобное действие, предпринятое против поставщика платформы социальных сетей… Этот шаг последовал за серьезным нежеланием Telegram решать проблему контента, о котором ему неоднократно сообщалось, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по сотрудничеству со стороны Комиссии", — отметили в регуляторе. В ведомстве также подчеркнули, что Telegram будет предоставлена ​​надлежащая возможность представить свою защиту.
Регулятор также предупредил, что платформы социальных сетей обязаны гарантировать, что контент на их платформах не нарушает малайзийские законы, добавив, что он без колебаний примет аналогичные меры против других соцсетей и мессенджеров.
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