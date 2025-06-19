https://ria.ru/20250619/tantk-2023762425.html

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 - РИА Новости, 19.06.2025

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:25:00+03:00

2025-06-19T03:25:00+03:00

2025-06-19T03:25:00+03:00

пмэф-2025

технологии

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антон алиханов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", - сказал министр. Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html

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технологии, россия, антон алиханов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»