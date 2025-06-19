Рейтинг@Mail.ru
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
03:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tantk-2023762425.html
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 - РИА Новости, 19.06.2025
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:25:00+03:00
2025-06-19T03:25:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
антон алиханов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бе-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15290/34/152903462_0:16:512:304_1920x0_80_0_0_60b1fd8686c9427942b79318d2eab223.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", - сказал министр. Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт. Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15290/34/152903462_43:0:470:320_1920x0_80_0_0_90aa0645775e01672f40d716e6f02e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, антон алиханов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, а-40 «альбатрос»
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бе-200, А-40 «Альбатрос»
ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

Алиханов: ТАНТК им. Бериева ремоторизует Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8

© РИА Новости / Роман ДенисовСамолет-амфибия Бе-200
Самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Роман Денисов
Самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
«
"Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М. Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", - сказал министр.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
18 апреля, 17:07
Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.
Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 спроектирован на основе и с использованием характеристик известного самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Он обладает уникальной возможностью взлета и посадки на сушу и на воду. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды, а за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Алиханов рассказал, когда начнутся полеты импортозамещенного МС-21
21 ноября 2024, 11:58
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияАнтон АлихановОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бе-200А-40 «Альбатрос»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала