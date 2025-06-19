https://ria.ru/20250619/stavropol-2023888167.html
Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом "Знание"
Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом "Знание" - РИА Новости, 19.06.2025
Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом "Знание"
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает сотрудничество между правительством края и обществом "Знание" в сфере просветительской деятельности по различным направлениям. "Важнейшие задачи — сохранение исторической правды и воспитание подрастающего поколения достойными гражданами, которые знают прошлое своей страны и хотят создавать для нее лучшее будущее. Решать их помогает общество "Знание", и мы рады расширению нашего сотрудничества с ним на Ставрополье, — приводит пресс-служба слова Владимирова. Он добавил, что в этом году постоянные площадки общества открылись в краевом Доме молодежи, в историческом парке "Россия – моя история" в Ставрополе и в Пятигорском государственном университете. Расширяются и возможности реализации проектов на муниципальном уровне. Глава региона убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве с просветительской организацией страны поможет вывести эту работу на новый уровень. Древаль поблагодарил губернатора за поддержку и вклад в развитие краевого отделения организации. Основными целями сотрудничества являются объединение усилий научно-просветительской общественности, реализация просветительских проектов в различных сферах, совместное участие в инновационной деятельности и развитие лекторского сообщества в регионе. В рамках совместной работы региона и общества уже проведен ряд мероприятий. В ноябре 2024 года, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, в Пятигорске на площадке Центра знаний "Машук" состоялся федеральный просветительский марафон "Знание.Первые", собравший более 300 молодых людей. Ежегодно растет число заявок от Ставропольского края на участие во всероссийских проектах просветительской организации. В текущем году шесть инициатив родительских сообществ Ставрополья получили гранты на реализацию своих проектов. В ближайшие годы планируется расширение совместной деятельности. Среди ключевых инициатив — проведение реализация федерального проекта "Знание.Государство" для государственных служащих края, а также организация просветительских мероприятий в отдаленных округах региона и создание местных отделений общества. На Ставрополье в 2024 году обществом проведено более 670 лекций, слушателями которых стали свыше 10,6 тысячи человек. С начала текущего года в крае проведено 215 лекций для почти 10 тысяч слушателей. В лекционной работе общества на Ставрополье задействовано около 50 лекторов, в том числе трое – участники СВО. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html
https://ria.ru/20250611/stavropol-2022251845.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставрополь, пятигорск, ставропольский край, максим древаль, владимир владимиров, центр знаний машук
Ставропольский край, Общество, Ставрополь, Пятигорск, Ставропольский край, Максим Древаль, Владимир Владимиров, Центр знаний Машук
Владимиров: Ставрополье укрепит сотрудничество с обществом "Знание"
Губернатор Владимиров: Ставрополье расширит партнерство с обществом "Знание"
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение, рассчитанное на пять лет, предусматривает сотрудничество между правительством края и обществом "Знание" в сфере просветительской деятельности по различным направлениям.
"Важнейшие задачи — сохранение исторической правды и воспитание подрастающего поколения достойными гражданами, которые знают прошлое своей страны и хотят создавать для нее лучшее будущее. Решать их помогает общество "Знание", и мы рады расширению нашего сотрудничества с ним на Ставрополье, — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Он добавил, что в этом году постоянные площадки общества открылись в краевом Доме молодежи, в историческом парке "Россия – моя история" в Ставрополе и в Пятигорском государственном университете. Расширяются и возможности реализации проектов на муниципальном уровне. Глава региона убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве с просветительской организацией страны поможет вывести эту работу на новый уровень.
Древаль поблагодарил губернатора за поддержку и вклад в развитие краевого отделения организации.
Основными целями сотрудничества являются объединение усилий научно-просветительской общественности, реализация просветительских проектов в различных сферах, совместное участие в инновационной деятельности и развитие лекторского сообщества в регионе.
В рамках совместной работы региона и общества уже проведен ряд мероприятий. В ноябре 2024 года, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм, в Пятигорске на площадке Центра знаний "Машук" состоялся федеральный просветительский марафон "Знание.Первые", собравший более 300 молодых людей. Ежегодно растет число заявок от Ставропольского края на участие во всероссийских проектах просветительской организации. В текущем году шесть инициатив родительских сообществ Ставрополья получили гранты на реализацию своих проектов.
В ближайшие годы планируется расширение совместной деятельности. Среди ключевых инициатив — проведение реализация федерального проекта "Знание.Государство" для государственных служащих края, а также организация просветительских мероприятий в отдаленных округах региона и создание местных отделений общества.
На Ставрополье в 2024 году обществом проведено более 670 лекций, слушателями которых стали свыше 10,6 тысячи человек. С начала текущего года в крае проведено 215 лекций для почти 10 тысяч слушателей. В лекционной работе общества на Ставрополье задействовано около 50 лекторов, в том числе трое – участники СВО.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.