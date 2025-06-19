https://ria.ru/20250619/standart-2024020571.html

Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса

Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 19.06.2025

Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса

АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 15 российских регионов подписали соглашение, согласно которому субъекты РФ применят у... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:47:00+03:00

2025-06-19T18:47:00+03:00

2025-06-19T18:47:00+03:00

пмэф-2025

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024018506_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_59ecb945e93b94a32ca32e740fd752d3.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 15 российских регионов подписали соглашение, согласно которому субъекты РФ применят у себя стандарт общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба организации. Стандарт призван оценить и стимулировать вклад компаний в достижение национальных целей. Подписи на документе поставили руководитель АСИ Светлана Чупшева, гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и главы Амурской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской областей, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, а также Башкортостана и Бурятии. "Стандарт общественного капитала – это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны: от вклада в общественное благосостояние до реализации национальных целей. Стандарт оценивает и поддерживает добровольный вклад компаний в реализацию гуманитарных программ, в заботу о сотрудниках и их семьях, охрану окружающей среды. География регионов, с которыми мы подписали соглашения в рамках ПМЭФ, охватывает обширную территорию нашей страны – от Краснодарского края до Сахалинской области. Большинство из них входят в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив. Эти субъекты Российской Федерации активно работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и готовы активно работать над поддержкой социальных инициатив", – отметила Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации. Как подчеркнула Чупшева, в пилотных регионах будут отработаны механизмы оценки нефинансовых показателей компаний. "Это создаст основу для роста инвестиционной привлекательности, расширит возможности бизнеса по получению государственной поддержки и укрепит конкурентоспособность российских компаний на основе четких критериев", – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "Общественный капитал", АСИ и регионы распространят инструмент среди бизнеса, деловых объединений и экспертного сообщества. Также они разработают меры поддержки для компаний, соответствующих требованиям, и проинформируют предпринимателей о новых возможностях. Стандарт разработан по поручению президента России. Его оператором выступает АНО "Общественный капитал", которую учредили АСИ и правительство Москвы. Стандарт должен стать инструментом, который не только измеряет социальную ответственность бизнеса, но и стимулирует ее рост, отмечают в пресс-службе организации. Регионы получат четкие критерии для поддержки компаний, а предприниматели – понятные ориентиры для развития. Сейчас проект постановления правительства РФ находится на завершающем этапе согласования и подготовки к выпуску. Согласно документу, у федеральных органов исполнительной власти будет возможность проработать порядок предоставления поддержки организациям в зависимости от их соответствия стандарту. АНО "Общественный капитал" займется совершенствованием методологии, сбором данных и верификацией соответствия показателям. Стандарт реализуют на базе цифровой платформы, она позволит оценивать как крупные компании, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossiya-2023959867.html

https://ria.ru/20250530/zdunov-2019961496.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), россия, пмэф