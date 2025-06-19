Рейтинг@Mail.ru
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:47 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/standart-2024020571.html
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 19.06.2025
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса
АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 15 российских регионов подписали соглашение, согласно которому субъекты РФ применят у... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:47:00+03:00
2025-06-19T18:47:00+03:00
пмэф-2025
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024018506_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_59ecb945e93b94a32ca32e740fd752d3.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 15 российских регионов подписали соглашение, согласно которому субъекты РФ применят у себя стандарт общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба организации. Стандарт призван оценить и стимулировать вклад компаний в достижение национальных целей. Подписи на документе поставили руководитель АСИ Светлана Чупшева, гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и главы Амурской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской областей, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, а также Башкортостана и Бурятии. "Стандарт общественного капитала – это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны: от вклада в общественное благосостояние до реализации национальных целей. Стандарт оценивает и поддерживает добровольный вклад компаний в реализацию гуманитарных программ, в заботу о сотрудниках и их семьях, охрану окружающей среды. География регионов, с которыми мы подписали соглашения в рамках ПМЭФ, охватывает обширную территорию нашей страны – от Краснодарского края до Сахалинской области. Большинство из них входят в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив. Эти субъекты Российской Федерации активно работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и готовы активно работать над поддержкой социальных инициатив", – отметила Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации. Как подчеркнула Чупшева, в пилотных регионах будут отработаны механизмы оценки нефинансовых показателей компаний. "Это создаст основу для роста инвестиционной привлекательности, расширит возможности бизнеса по получению государственной поддержки и укрепит конкурентоспособность российских компаний на основе четких критериев", – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "Общественный капитал", АСИ и регионы распространят инструмент среди бизнеса, деловых объединений и экспертного сообщества. Также они разработают меры поддержки для компаний, соответствующих требованиям, и проинформируют предпринимателей о новых возможностях. Стандарт разработан по поручению президента России. Его оператором выступает АНО "Общественный капитал", которую учредили АСИ и правительство Москвы. Стандарт должен стать инструментом, который не только измеряет социальную ответственность бизнеса, но и стимулирует ее рост, отмечают в пресс-службе организации. Регионы получат четкие критерии для поддержки компаний, а предприниматели – понятные ориентиры для развития. Сейчас проект постановления правительства РФ находится на завершающем этапе согласования и подготовки к выпуску. Согласно документу, у федеральных органов исполнительной власти будет возможность проработать порядок предоставления поддержки организациям в зависимости от их соответствия стандарту. АНО "Общественный капитал" займется совершенствованием методологии, сбором данных и верификацией соответствия показателям. Стандарт реализуют на базе цифровой платформы, она позволит оценивать как крупные компании, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023959867.html
https://ria.ru/20250530/zdunov-2019961496.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024018506_69:0:1207:853_1920x0_80_0_0_c25f70971f099c45186ccc5fd80f03d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), россия, пмэф
ПМЭФ-2025, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, ПМЭФ
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса

Стандарт общественного капитала бизнеса появится в регионах России

© Фото : Правительство Тульской областиРоссийские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса
Российские регионы внедрят стандарт общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. АНО "Общественный капитал", Агентство стратегических инициатив (АСИ) и 15 российских регионов подписали соглашение, согласно которому субъекты РФ применят у себя стандарт общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба организации.
Стандарт призван оценить и стимулировать вклад компаний в достижение национальных целей.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В АСИ рассказали, каких иностранных специалистов нужно привлечь в Россию
16:29
Подписи на документе поставили руководитель АСИ Светлана Чупшева, гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и главы Амурской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской, Тульской, Тюменской областей, Краснодарского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, а также Башкортостана и Бурятии.
"Стандарт общественного капитала – это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны: от вклада в общественное благосостояние до реализации национальных целей. Стандарт оценивает и поддерживает добровольный вклад компаний в реализацию гуманитарных программ, в заботу о сотрудниках и их семьях, охрану окружающей среды. География регионов, с которыми мы подписали соглашения в рамках ПМЭФ, охватывает обширную территорию нашей страны – от Краснодарского края до Сахалинской области. Большинство из них входят в топ-15 Национального рейтинга инвестиционного климата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив. Эти субъекты Российской Федерации активно работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса и готовы активно работать над поддержкой социальных инициатив", – отметила Багатырова, ее слова приводит пресс-служба организации.
Как подчеркнула Чупшева, в пилотных регионах будут отработаны механизмы оценки нефинансовых показателей компаний.
"Это создаст основу для роста инвестиционной привлекательности, расширит возможности бизнеса по получению государственной поддержки и укрепит конкурентоспособность российских компаний на основе четких критериев", – заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
"Общественный капитал", АСИ и регионы распространят инструмент среди бизнеса, деловых объединений и экспертного сообщества. Также они разработают меры поддержки для компаний, соответствующих требованиям, и проинформируют предпринимателей о новых возможностях.
Стандарт разработан по поручению президента России. Его оператором выступает АНО "Общественный капитал", которую учредили АСИ и правительство Москвы. Стандарт должен стать инструментом, который не только измеряет социальную ответственность бизнеса, но и стимулирует ее рост, отмечают в пресс-службе организации. Регионы получат четкие критерии для поддержки компаний, а предприниматели – понятные ориентиры для развития.
Сейчас проект постановления правительства РФ находится на завершающем этапе согласования и подготовки к выпуску. Согласно документу, у федеральных органов исполнительной власти будет возможность проработать порядок предоставления поддержки организациям в зависимости от их соответствия стандарту.
АНО "Общественный капитал" займется совершенствованием методологии, сбором данных и верификацией соответствия показателям. Стандарт реализуют на базе цифровой платформы, она позволит оценивать как крупные компании, так и субъекты малого и среднего предпринимательства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Глава Мордовии обсудил качество жизни в регионе с гендиректором АСИ
30 мая, 13:33
 
ПМЭФ-2025Агентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала