https://ria.ru/20250619/stambul-2023898511.html

Российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня, заявил МИД

Российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня, заявил МИД - РИА Новости, 19.06.2025

Российская делегация готова прибыть в Стамбул после 22 июня, заявил МИД

Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:00:00+03:00

2025-06-19T14:00:00+03:00

2025-06-19T14:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская делегация будет готова прибыть в Стамбул после 22 июня для продолжения переговоров с Киевом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ.Она добавила, что в ходе очередного третьего раунда российская сторона планирует обменяться комментариями относительно переданных 28 мая и 2 июня меморандумов сторон с предложениями по урегулированию украинского кризиса."Добросовестное выполнение Россией стамбульских договоренностей вызвало в Киеве буквально приступ ярости, если не сказать беснования. Запредельные по цинизму комментариями отличились все и функционеры и, к сожалению, журналисты с той стороны", - отметила дипломат.

https://ria.ru/20250616/revolyutsiya-2022985517.html

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html

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