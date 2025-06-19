Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш
Херш: США могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо в выходные
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.
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"Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана", — написал он в статье в сервисе Substack со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.
- Центрифуги на ядерном объекте в Фордо, зарытые по меньшей мере в 80 метрах под землей, не будут атакованы до выходных;
- Начало ударов отложили на конец недели по настоянию Трампа;
- Американский лидер хочет, чтобы шок от бомбардировки максимально смягчился к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник;
- Из-за глубоко заложения ядерного объекта в Фордо будут использованы американские бомбардировщики, несущие противобункерный заряд.
Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сегодня сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта.
- Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.