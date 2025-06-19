https://ria.ru/20250619/ssha-2024057208.html

Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш

Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш - РИА Новости, 19.06.2025

Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:26:00+03:00

2025-06-19T22:26:00+03:00

2025-06-19T23:31:00+03:00

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сеймур херш

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники. "Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана", — написал он в статье в сервисе Substack со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сегодня сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

https://ria.ru/20250619/izrail-2023865823.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, дональд трамп, сеймур херш, война израиля и ирана: последние новости о конфликте