Рейтинг@Mail.ru
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 19.06.2025 (обновлено: 23:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ssha-2024057208.html
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш - РИА Новости, 19.06.2025
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:26:00+03:00
2025-06-19T23:31:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
сеймур херш
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники. &quot;Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана&quot;, — написал он в статье в сервисе Substack со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сегодня сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html
https://ria.ru/20250619/izrail-2023865823.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп, сеймур херш, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Сеймур Херш, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану, сообщил Херш

Херш: США могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо в выходные

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила участие Штатов в ударах по Ирану, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на источники.
«

"Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана", — написал он в статье в сервисе Substack со ссылкой на американских чиновников и израильские источники.

  • Центрифуги на ядерном объекте в Фордо, зарытые по меньшей мере в 80 метрах под землей, не будут атакованы до выходных;
  • Начало ударов отложили на конец недели по настоянию Трампа;
  • Американский лидер хочет, чтобы шок от бомбардировки максимально смягчился к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник;
  • Из-за глубоко заложения ядерного объекта в Фордо будут использованы американские бомбардировщики, несущие противобункерный заряд.
Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сегодня сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран пригрозил продолжать удары по Израилю до выплаты репараций
Вчера, 19:15

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта.
  • Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Израиле назвали основную цель в конфликте с Ираном
Вчера, 12:38
 
В миреСШАИранДональд ТрампСеймур ХершВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала