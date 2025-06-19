В США протестующие прорвались в здание миграционной службы
Newsweek: более 250 человек прорвались в здание миграционной службы в Портленде
© AP Photo / Jenny KaneУчастники акции протеста в Портленде, США
© AP Photo / Jenny Kane
Участники акции протеста в Портленде, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард, сообщило в четверг издание Newsweek.
"Прошлой ночью участники беспорядков в Портленде атаковали федеральных сотрудников - 250 человек использовали фейерверки, направляли лазеры в глаза офицерам, чтобы временно ослепить их, и прорвались в здание Службы иммиграции и таможенного контроля США", - рассказала помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии изданию.
По данным властей, по меньшей мере пять человек были задержаны. Им предъявлены обвинения, включая нападение на федеральных сотрудников.
Местные СМИ, в частности телеканал KOIN, сообщили, что некоторые протестующие подожгли пиротехнические изделия и пытались протаранить здание мусорным контейнером. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты.
Акции проходят на фоне обострения протестных настроений из-за миграционной политики президента Дональда Трампа, предусматривающей масштабные депортации. У здания федерального учреждения протесты продолжаются уже вторую неделю, отмечает Newsweek.
"Мы не станем бездействовать и смотреть, как эти трусы устраивают беспредел", - подчеркнула Маклафлин.
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