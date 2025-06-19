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В США протестующие прорвались в здание миграционной службы

В США протестующие прорвались в здание миграционной службы - РИА Новости, 19.06.2025

В США протестующие прорвались в здание миграционной службы

Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Более 250 активистов, выступающих против массовых депортаций, прорвались в здание миграционной службы в Портленде (штат Орегон), устроив столкновения с федеральными служащими и атаку с использованием фейерверков и петард, сообщило в четверг издание Newsweek. "Прошлой ночью участники беспорядков в Портленде атаковали федеральных сотрудников - 250 человек использовали фейерверки, направляли лазеры в глаза офицерам, чтобы временно ослепить их, и прорвались в здание Службы иммиграции и таможенного контроля США", - рассказала помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в комментарии изданию. По данным властей, по меньшей мере пять человек были задержаны. Им предъявлены обвинения, включая нападение на федеральных сотрудников. Местные СМИ, в частности телеканал KOIN, сообщили, что некоторые протестующие подожгли пиротехнические изделия и пытались протаранить здание мусорным контейнером. В ответ силы безопасности применили светошумовые гранаты. Акции проходят на фоне обострения протестных настроений из-за миграционной политики президента Дональда Трампа, предусматривающей масштабные депортации. У здания федерального учреждения протесты продолжаются уже вторую неделю, отмечает Newsweek. "Мы не станем бездействовать и смотреть, как эти трусы устраивают беспредел", - подчеркнула Маклафлин.

https://ria.ru/20250615/protesty-2022905518.html

https://ria.ru/20250612/protesty-2022437101.html

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в мире, портленд, орегон, дональд трамп, протесты в калифорнии