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Эйджи призвал пересмотреть соглашение о двойном налоге между Россией и США

Эйджи призвал пересмотреть соглашение о двойном налоге между Россией и США - РИА Новости, 19.06.2025

Эйджи призвал пересмотреть соглашение о двойном налоге между Россией и США

Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:37:00+03:00

2025-06-19T16:37:00+03:00

2025-06-19T16:37:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что соглашение об избежании двойного налогообложения между Москвой и Вашингтоном необходимо пересмотреть и запустить заново. "Но именно эта тема - соглашение об избежании двойного налогообложения - сейчас особенно важна. Мы его аннулировали, причины в тот момент были понятны. Но особенно сейчас, когда мы надеемся на улучшение отношений между США и Россией, над чем мы постоянно работаем, я думаю, это должно стать приоритетом. Нам нужно заново запустить это соглашение, и, надеемся, минфин (США - ред.) поддержит такую инициативу", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rossija-2023562778.html

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экономика, сша, россия, москва, пмэф