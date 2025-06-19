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Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ssha-2023948482.html
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей - РИА Новости, 19.06.2025
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей
Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:56:00+03:00
2025-06-19T15:56:00+03:00
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сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. "Это, конечно, не может не утомлять. Но так устроена жизнь в Америке - каждые четыре года приходит новая администрация. Мы очень рады, что нынешняя администрация США поддерживает бизнес, поддерживает именно улучшение отношений с Россией - мы это ощущаем. У нас действительно есть оптимизм, что эта администрация будет поддерживать американский бизнес и его интересы здесь, в России", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, америка, amcham
ПМЭФ-2025, Россия, США, Америка, AmCham
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей

Эйджи: смена власти в США внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи на ПМЭФ-2025
Роберт Эйджи на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Роберт Эйджи на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
"Это, конечно, не может не утомлять. Но так устроена жизнь в Америке - каждые четыре года приходит новая администрация. Мы очень рады, что нынешняя администрация США поддерживает бизнес, поддерживает именно улучшение отношений с Россией - мы это ощущаем. У нас действительно есть оптимизм, что эта администрация будет поддерживать американский бизнес и его интересы здесь, в России", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Роберт Эйджи и Светлана Чупшева на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава AmCham высказался о возвращении западных компаний в Россию
13:34
 
ПМЭФ-2025РоссияСШААмерикаAmCham
 
 
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