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Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей - РИА Новости, 19.06.2025
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей
Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:56:00+03:00
2025-06-19T15:56:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Регулярная смена власти в США - данность для американского бизнеса, но новая администрация внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. "Это, конечно, не может не утомлять. Но так устроена жизнь в Америке - каждые четыре года приходит новая администрация. Мы очень рады, что нынешняя администрация США поддерживает бизнес, поддерживает именно улучшение отношений с Россией - мы это ощущаем. У нас действительно есть оптимизм, что эта администрация будет поддерживать американский бизнес и его интересы здесь, в России", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, америка, amcham
ПМЭФ-2025, Россия, США, Америка, AmCham
Глава AmCham в России надеется на поддержку бизнеса от американских властей
Эйджи: смена власти в США внушает оптимизм в вопросе взаимодействия с Россией