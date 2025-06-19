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"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением - РИА Новости, 19.06.2025
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10:04 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ssha-2023807136.html
"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением
"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением - РИА Новости, 19.06.2025
"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением
Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:04:00+03:00
2025-06-19T10:04:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."США уже воюют с Ираном. США выбирают цели, используя разведанные, которые может получить только Вашингтон, предоставляют Израилю необходимые самолеты и бомбы, заправляют самолеты, совместно разрабатывают и финансируют ракеты, которые Израиль использует для предотвращения ответных действий, и сами участвуют в перехвате иранских воздушных целей", — написал он.Берлетик добавил, что Вашингтон вступит в конфронтацию с Тегераном более открыто после истощения израильских сил.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, сша, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением

Берлетик: США уже вступили в войну против Ирана

© Фото : USMCАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : USMC
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США уже воюют с Ираном. США выбирают цели, используя разведанные, которые может получить только Вашингтон, предоставляют Израилю необходимые самолеты и бомбы, заправляют самолеты, совместно разрабатывают и финансируют ракеты, которые Израиль использует для предотвращения ответных действий, и сами участвуют в перехвате иранских воздушных целей", — написал он.
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Берлетик добавил, что Вашингтон вступит в конфронтацию с Тегераном более открыто после истощения израильских сил.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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В миреСШАИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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