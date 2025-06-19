https://ria.ru/20250619/ssha-2023807136.html

"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением

"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением - РИА Новости, 19.06.2025

"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением

Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:04:00+03:00

2025-06-19T10:04:00+03:00

2025-06-19T10:04:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."США уже воюют с Ираном. США выбирают цели, используя разведанные, которые может получить только Вашингтон, предоставляют Израилю необходимые самолеты и бомбы, заправляют самолеты, совместно разрабатывают и финансируют ракеты, которые Израиль использует для предотвращения ответных действий, и сами участвуют в перехвате иранских воздушных целей", — написал он.Берлетик добавил, что Вашингтон вступит в конфронтацию с Тегераном более открыто после истощения израильских сил.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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в мире, сша, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте