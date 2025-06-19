"Уже воюют". Американский офицер выступил с громким заявлением
Берлетик: США уже вступили в войну против Ирана
© Фото : USMCАмериканские военнослужащие
© Фото : USMC
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты уже участвуют в военных действиях против Ирана, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США уже воюют с Ираном. США выбирают цели, используя разведанные, которые может получить только Вашингтон, предоставляют Израилю необходимые самолеты и бомбы, заправляют самолеты, совместно разрабатывают и финансируют ракеты, которые Израиль использует для предотвращения ответных действий, и сами участвуют в перехвате иранских воздушных целей", — написал он.
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Берлетик добавил, что Вашингтон вступит в конфронтацию с Тегераном более открыто после истощения израильских сил.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Как утверждают в Тель-Авиве, операция направлена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Иран в ответ проводит операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле при помощи ракет и ударных беспилотников. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди мирного населения.
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