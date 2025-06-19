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Экс-помощница Байдена прокомментировала прокси-войну Европы с Россией

Экс-помощница Байдена прокомментировала прокси-войну Европы с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Экс-помощница Байдена прокомментировала прокси-войну Европы с Россией

Европа посредством прокси-войны с РФ на Украине подрывает усилия американского президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Москвой, заявила РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:51:00+03:00

2025-06-19T06:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа посредством прокси-войны с РФ на Украине подрывает усилия американского президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Москвой, заявила РИА Новости на ПМЭФ бывшая помощница Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид. По ее словам, проблема заключается в том, что Трамп окружен воинственно настроенными политиками. "Думаю, Дональду Трампу нужно восстановить доверие в отношениях с Россией с помощью надлежащих мер. Но его действия ограничены, потому что Европа пытается подорвать его усилия... Европа хочет ... прокси-войну с Россией", - подчеркнула Рид. Она также указала на то, что Европа хочет продолжать вооружать Израиль, что будет иметь "самоубийственный" эффект для европейских и американской экономик. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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в мире, европа, россия, украина, дональд трамп, джо байден