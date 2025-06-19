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СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim.Как следует из инфографики, иранские ракеты могут поразить военные базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, КСА, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.Ранее в четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые из собеседников агентства указали, что удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html

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в мире, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали