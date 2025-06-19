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СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет - РИА Новости, 19.06.2025
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05:45 19.06.2025 (обновлено: 06:08 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ssha-2023773203.html
СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет
СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет
Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:45:00+03:00
2025-06-19T06:08:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim.Как следует из инфографики, иранские ракеты могут поразить военные базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, КСА, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.Ранее в четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые из собеседников агентства указали, что удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html
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в мире, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали
В мире, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали
СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim.
Как следует из инфографики, иранские ракеты могут поразить военные базы США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, КСА, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения
04:56
Ранее в четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые из собеседников агентства указали, что удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
03:35
 
В миреСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранИзраильДональд ТрампКрейг МюррейКазем Джалали
 
 
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