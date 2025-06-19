СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет
Tasnim: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Не менее десяти баз военных баз США на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения иранских ракет, свидетельствует инфографика, составленная агентством Tasnim.
Ранее в четверг Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые из собеседников агентства указали, что удар может быть нанесен в выходные. По словам одного из источников, руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.