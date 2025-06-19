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СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:35:00+03:00

2025-06-19T04:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. <...> Ситуация все еще развивается и может измениться", — говорится в публикации.По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в ближайшие выходные. Руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке, добавил один из источников.По информации The Wall Street Journal, Трамп еще 17 июня одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/udar-2023767505.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, израиль, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте