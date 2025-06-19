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СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни - РИА Новости, 19.06.2025
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04:35 19.06.2025 (обновлено: 16:29 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ssha-2023769007.html
СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни
СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни
Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:35:00+03:00
2025-06-19T16:29:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
израиль
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.&quot;Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. &lt;...&gt; Ситуация все еще развивается и может измениться&quot;, — говорится в публикации.По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в ближайшие выходные. Руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке, добавил один из источников.По информации The Wall Street Journal, Трамп еще 17 июня одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/udar-2023767505.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, израиль, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Израиль, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

Bloomberg: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни

© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne GeletkaИстребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne Geletka
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«

"Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. <...> Ситуация все еще развивается и может измениться", — говорится в публикации.

Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ЦАХАЛ заявила об ударах по Тегерану
04:13
По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в ближайшие выходные. Руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке, добавил один из источников.
По информации The Wall Street Journal, Трамп еще 17 июня одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль
04:09

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
03:52
 
В миреСШАИранДональд ТрампИзраильКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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