СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни
Bloomberg: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne GeletkaИстребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne Geletka
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, удар может быть нанесен в ближайшие выходные. Руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке, добавил один из источников.
По информации The Wall Street Journal, Трамп еще 17 июня одобрил план нападения на Иран, но воздержался от того, чтобы отдать окончательный приказ.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.