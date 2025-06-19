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Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии - РИА Новости, 19.06.2025
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03:22 19.06.2025 (обновлено: 06:27 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/sovbez-2023761825.html
Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии
Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии - РИА Новости, 19.06.2025
Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии
Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес "Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он. Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России. "Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.
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россия, бразилия, бельгия, оон, в мире
Россия, Бразилия, Бельгия, ООН, В мире
Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии

Экс-глава МИД Бразилии: попытки исключить Россию из СБ ООН не увенчаются успехом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес
«
"Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он.
Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России.
"Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.
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