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Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии

Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии - РИА Новости, 19.06.2025

Россию не удастся исключить из Совбеза ООН, заявил экс-глава МИД Бразилии

Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:22:00+03:00

2025-06-19T03:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Попытки исключить Россию из Совета безопасности ООН не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости экс-глава МИД Бразилии и директор бразильского агентства продвижения экспорта и инвестиций в Бельгии Алоисиу Нунес "Я с большим сожалением отношусь к попытке исключить Россию из Совета безопасности ООН, они не увенчаются успехом, потому что Россия очень большая, Россия очень могущественная", - сказал он. Дипломат также раскритиковал односторонние санкции против России. "Санкции, которые одна страна применяет в качестве наказания к другой, противоречат нашей собственной Конституции, мы не можем этого принять", - добавил Нунес.

https://ria.ru/20241202/oon-1986959796.html

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