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Соколов: на ПМЭФ договорились о надежном теплоснабжении Кировской области

Соколов: на ПМЭФ договорились о надежном теплоснабжении Кировской области - РИА Новости, 19.06.2025

Соколов: на ПМЭФ договорились о надежном теплоснабжении Кировской области

Представители Кировской области обсудили с ПАО "Т Плюс" в ходе Петербургского международного экономического форума задачи повышения качества и обеспечения... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:33:00+03:00

2025-06-19T23:33:00+03:00

2025-06-19T23:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Представители Кировской области обсудили с ПАО "Т Плюс" в ходе Петербургского международного экономического форума задачи повышения качества и обеспечения бесперебойной работы тепловых сетей, сообщил РИА Новости губернатор области Александр Соколов. "Компания осуществляет сейчас теплоснабжение Кирова и Кирово-Чепецка. Теперь наши партнеры выходят на два города нашей области: Слободской и Кирс, где будут реконструировать действующие котельные", – рассказал Соколов. Уже в ближайшее время, уточнил губернатор, компания обновит более 27 километров теплотрасс в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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киров, экономика, александр соколов, кировская область, россия