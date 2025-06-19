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Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:26 19.06.2025 (обновлено: 17:50 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/soglashenie--2023985376.html
Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы
Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:26:00+03:00
2025-06-19T17:50:00+03:00
пмэф-2025
россия
индонезия
в мире
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали в пресс-службе РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и Danantara Indonesia (суверенный фонд Индонезии) создадут совместную Российско-индонезийскую инвестиционную платформу с капиталом 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии и расширения двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.Отмечается, что целью инвестиций в перспективные российские и индонезийские компании является увеличение масштабов технологического, торгового и экономического сотрудничества между странами. Деятельность платформы будет также направлена на трансфер технологий между двумя странами, что позволит обмениваться промышленными инновациями, исследованиями и передовыми решениями."Россию и Индонезию связывают давние и тесные связи. Соглашение между РФПИ и Danantara является важным шагом на пути к расширению взаимных инвестиций, учитывая значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других стратегических секторах", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.Документ подписали специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор Danantara Indonesia Росан Руслани.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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россия, индонезия, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2025, Россия, Индонезия, В мире, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы

РФ и Индонезия подписали договор о создании инвестплатформы объемом 2 млрд евро

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали в пресс-службе РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и Danantara Indonesia (суверенный фонд Индонезии) создадут совместную Российско-индонезийскую инвестиционную платформу с капиталом 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии и расширения двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что целью инвестиций в перспективные российские и индонезийские компании является увеличение масштабов технологического, торгового и экономического сотрудничества между странами. Деятельность платформы будет также направлена на трансфер технологий между двумя странами, что позволит обмениваться промышленными инновациями, исследованиями и передовыми решениями.
"Россию и Индонезию связывают давние и тесные связи. Соглашение между РФПИ и Danantara является важным шагом на пути к расширению взаимных инвестиций, учитывая значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других стратегических секторах", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Документ подписали специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор Danantara Indonesia Росан Руслани.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РоссияИндонезияВ миреКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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