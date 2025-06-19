Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы
РФ и Индонезия подписали договор о создании инвестплатформы объемом 2 млрд евро
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали в пресс-службе РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и Danantara Indonesia (суверенный фонд Индонезии) создадут совместную Российско-индонезийскую инвестиционную платформу с капиталом 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии и расширения двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью инвестиций в перспективные российские и индонезийские компании является увеличение масштабов технологического, торгового и экономического сотрудничества между странами. Деятельность платформы будет также направлена на трансфер технологий между двумя странами, что позволит обмениваться промышленными инновациями, исследованиями и передовыми решениями.
"Россию и Индонезию связывают давние и тесные связи. Соглашение между РФПИ и Danantara является важным шагом на пути к расширению взаимных инвестиций, учитывая значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других стратегических секторах", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
Документ подписали специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор Danantara Indonesia Росан Руслани.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.