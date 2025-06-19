https://ria.ru/20250619/soglashenie--2023985376.html

Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы

Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия подписали соглашение о создании инвестплатформы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:26:00+03:00

2025-06-19T17:26:00+03:00

2025-06-19T17:50:00+03:00

пмэф-2025

россия

индонезия

в мире

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023922243_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_933228205cf5a641bc7632533f576fb8.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд Danantara Indonesia создадут российско-индонезийскую инвестплатформу с капиталом в 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказали в пресс-службе РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и Danantara Indonesia (суверенный фонд Индонезии) создадут совместную Российско-индонезийскую инвестиционную платформу с капиталом 2 миллиарда евро для реализации инвестиционных проектов в России и Индонезии и расширения двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.Отмечается, что целью инвестиций в перспективные российские и индонезийские компании является увеличение масштабов технологического, торгового и экономического сотрудничества между странами. Деятельность платформы будет также направлена на трансфер технологий между двумя странами, что позволит обмениваться промышленными инновациями, исследованиями и передовыми решениями."Россию и Индонезию связывают давние и тесные связи. Соглашение между РФПИ и Danantara является важным шагом на пути к расширению взаимных инвестиций, учитывая значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и других стратегических секторах", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.Документ подписали специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор Danantara Indonesia Росан Руслани.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html

https://ria.ru/20250619/verkhovenstvo-2023999524.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, в мире, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций