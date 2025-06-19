https://ria.ru/20250619/sochi-2023786182.html

В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания

В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания - РИА Новости, 19.06.2025

В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания

РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:18:00+03:00

2025-06-19T08:18:00+03:00

2025-06-19T08:18:00+03:00

краснодарский край

сочи

краснодарский край

темрюкский район

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Сочи на особом контроле находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания организованных групп детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе города-курорта. Также на территории Сочи летом функционируют чуть более 5,5 тысячи объектов торговли и 2 тысяч объектов общественного питания. Каждый день выборочно проводится мониторинг их деятельности. В составе межведомственных групп – сотрудники мэрии, полиции, силового блока, представители ТОС. Уделяют повышенное внимание общепиту и торговле вдоль автомобильных трасс, их общему санитарному состоянию, качеству и условиям реализации пищевой продукции промышленной выработки и домашнего приготовления. С начала года только в этом сегменте состоялось 90 мониторинговых мероприятий, обследовано 878 предприятий. В пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что Кубань готова принять нынешним летом почти 400 тысяч детей и подростков, среди них 147 тысяч могут приехать из других регионов. В крае функционируют 90 стационарных лагерей, 25 из них расположены Темрюкском районе и Анапе. В местах отдыха имеется вся доступная инфраструктура, благодаря которой отдых детей становится безопасным, в том числе в рамках санитарно-эпидемиологических правил. Также у лагерей нет выхода на пляж. Каждый год в регионе утверждают перечень маршрутов для туристов, которые доступны для групп с детьми. В этом году их 16 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.

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https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html

https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html

сочи

краснодарский край

темрюкский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, темрюкский район