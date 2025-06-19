В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания
Детские лагеря Сочи подготовились к летнему сезону
Города России. Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Сочи на особом контроле находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания организованных групп детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе города-курорта.
Также на территории Сочи летом функционируют чуть более 5,5 тысячи объектов торговли и 2 тысяч объектов общественного питания. Каждый день выборочно проводится мониторинг их деятельности. В составе межведомственных групп – сотрудники мэрии, полиции, силового блока, представители ТОС.
Уделяют повышенное внимание общепиту и торговле вдоль автомобильных трасс, их общему санитарному состоянию, качеству и условиям реализации пищевой продукции промышленной выработки и домашнего приготовления.
С начала года только в этом сегменте состоялось 90 мониторинговых мероприятий, обследовано 878 предприятий.
В пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что Кубань готова принять нынешним летом почти 400 тысяч детей и подростков, среди них 147 тысяч могут приехать из других регионов. В крае функционируют 90 стационарных лагерей, 25 из них расположены Темрюкском районе и Анапе. В местах отдыха имеется вся доступная инфраструктура, благодаря которой отдых детей становится безопасным, в том числе в рамках санитарно-эпидемиологических правил. Также у лагерей нет выхода на пляж.
Каждый год в регионе утверждают перечень маршрутов для туристов, которые доступны для групп с детьми. В этом году их 16 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.