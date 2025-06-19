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В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания - РИА Новости, 19.06.2025
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Краснодарский край
 
08:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sochi-2023786182.html
В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания
В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания - РИА Новости, 19.06.2025
В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания
РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:18:00+03:00
2025-06-19T08:18:00+03:00
краснодарский край
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Сочи на особом контроле находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания организованных групп детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе города-курорта. Также на территории Сочи летом функционируют чуть более 5,5 тысячи объектов торговли и 2 тысяч объектов общественного питания. Каждый день выборочно проводится мониторинг их деятельности. В составе межведомственных групп – сотрудники мэрии, полиции, силового блока, представители ТОС. Уделяют повышенное внимание общепиту и торговле вдоль автомобильных трасс, их общему санитарному состоянию, качеству и условиям реализации пищевой продукции промышленной выработки и домашнего приготовления. С начала года только в этом сегменте состоялось 90 мониторинговых мероприятий, обследовано 878 предприятий. В пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что Кубань готова принять нынешним летом почти 400 тысяч детей и подростков, среди них 147 тысяч могут приехать из других регионов. В крае функционируют 90 стационарных лагерей, 25 из них расположены Темрюкском районе и Анапе. В местах отдыха имеется вся доступная инфраструктура, благодаря которой отдых детей становится безопасным, в том числе в рамках санитарно-эпидемиологических правил. Также у лагерей нет выхода на пляж. Каждый год в регионе утверждают перечень маршрутов для туристов, которые доступны для групп с детьми. В этом году их 16 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012080708.html
https://ria.ru/20250617/anapa-2023336691.html
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сочи, краснодарский край, темрюкский район
Краснодарский край, Сочи, Краснодарский край, Темрюкский район
В Сочи подготовили к сезону детские лагеря круглосуточного пребывания

Детские лагеря Сочи подготовились к летнему сезону

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Детский лагерь в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Власти Кубани заявили о готовности лагерей в Анапе к приему детей
18 апреля, 15:03
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Сочи на особом контроле находятся лагеря дневного и круглосуточного пребывания организованных групп детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе города-курорта.
Также на территории Сочи летом функционируют чуть более 5,5 тысячи объектов торговли и 2 тысяч объектов общественного питания. Каждый день выборочно проводится мониторинг их деятельности. В составе межведомственных групп – сотрудники мэрии, полиции, силового блока, представители ТОС.
Уделяют повышенное внимание общепиту и торговле вдоль автомобильных трасс, их общему санитарному состоянию, качеству и условиям реализации пищевой продукции промышленной выработки и домашнего приготовления.
С начала года только в этом сегменте состоялось 90 мониторинговых мероприятий, обследовано 878 предприятий.
Анапа - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Около 5 тысяч детей будут отдыхать на базе школ летом в Анапе
17 июня, 14:53
В пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что Кубань готова принять нынешним летом почти 400 тысяч детей и подростков, среди них 147 тысяч могут приехать из других регионов. В крае функционируют 90 стационарных лагерей, 25 из них расположены Темрюкском районе и Анапе. В местах отдыха имеется вся доступная инфраструктура, благодаря которой отдых детей становится безопасным, в том числе в рамках санитарно-эпидемиологических правил. Также у лагерей нет выхода на пляж.
Каждый год в регионе утверждают перечень маршрутов для туристов, которые доступны для групп с детьми. В этом году их 16 – в Абинском, Северском и Мостовском районах, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске и Сочи.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Кондратьев: в крае летом будут работать 90 детских стационарных лагерей
9 июня, 18:35
 
Краснодарский крайСочиКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
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