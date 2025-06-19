СМИ сообщили о подготовке атаки США на иранский ядерный объект
Axios: Трамп рассматривает сброс бомбы GBU-57A/B на ядерный объект в Фордо
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возможная атака США на иранский ядерный объект в Фордо может включать не один, а несколько ударов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с разведданными, по данным Axios, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения мегабомбы GBU-57A/B Massive Ordnance.
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13 июня, 13:02
Источники заявили порталу, что Трамп хочет убедиться, что вмешательство США действительно необходимо, не втянет Вашингтон в затяжную войну на Ближнем Востоке и достигнет главной цели - уничтожения ядерной программы Ирана.
По информации ABC, Трамп "свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо".
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"По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идет подготовка к этому", - сообщает телеканал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.