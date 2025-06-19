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СМИ сообщили о подготовке атаки США на иранский ядерный объект

СМИ сообщили о подготовке атаки США на иранский ядерный объект - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ сообщили о подготовке атаки США на иранский ядерный объект

Возможная атака США на иранский ядерный объект в Фордо может включать не один, а несколько ударов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:59:00+03:00

2025-06-19T02:59:00+03:00

2025-06-19T06:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возможная атака США на иранский ядерный объект в Фордо может включать не один, а несколько ударов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, знакомый с разведданными, по данным Axios, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения мегабомбы GBU-57A/B Massive Ordnance. Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, Трамп спрашивал у военных советников, может ли американская мегабомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator уничтожить объект в Фордо, и чиновники в Пентагоне заявили президенту, что уверены в этом. Источники заявили порталу, что Трамп хочет убедиться, что вмешательство США действительно необходимо, не втянет Вашингтон в затяжную войну на Ближнем Востоке и достигнет главной цели - уничтожения ядерной программы Ирана. По информации ABC, Трамп "свыкается с идеей уничтожения иранского ядерного объекта в Фордо"."По словам источника, возможно, речь будет идти не об одном ударе по объекту, а о нескольких. Идет подготовка к этому", - сообщает телеканал.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250617/axios-2023413603.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте