https://ria.ru/20250619/simonyan-2023870015.html

Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием

Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием - РИА Новости, 19.06.2025

Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:48:00+03:00

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2025-06-19T12:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие ", - сказала Симоньян в ходе ПМЭФ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития". "Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране", - отметила Симоньян. Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. -0-

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общество, россия, маргарита симоньян