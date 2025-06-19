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Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/simonyan-2023870015.html
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием - РИА Новости, 19.06.2025
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:48:00+03:00
2025-06-19T12:48:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
маргарита симоньян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие ", - сказала Симоньян в ходе ПМЭФ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития". "Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране", - отметила Симоньян. Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. -0-
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общество, россия, маргарита симоньян
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием

Симоньян на ПМЭФ поздравила Счетную палату с 30-летием

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие ", - сказала Симоньян в ходе ПМЭФ.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития".
"Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране", - отметила Симоньян.
Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. -0-
Симоньян на сессии Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
11:03
 
ПМЭФ-2025ОбществоРоссияМаргарита Симоньян
 
 
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