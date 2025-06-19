https://ria.ru/20250619/simonyan-2023870015.html
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием - РИА Новости, 19.06.2025
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:48:00+03:00
2025-06-19T12:48:00+03:00
2025-06-19T12:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие ", - сказала Симоньян в ходе ПМЭФ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития". "Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране", - отметила Симоньян. Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, маргарита симоньян
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян поздравила Счетную палату с 30-летием
Симоньян на ПМЭФ поздравила Счетную палату с 30-летием
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поздравила Счетную палату РФ в 30-летием.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Позвольте мне поздравить всех присутствующих с тем, что в этом году Счётная палата Российской Федерации отмечает своё 30-летие ", - сказала Симоньян
в ходе ПМЭФ.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой РФ
"Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития".
"Очень благодарна за то, что выбирают меня. Эта тема одновременно и далёкая, и близкая от того, чем мы занимаемся на телевидении, но тема, без которой не обходится ничего, что делается как надо и что делается хорошо в нашей стране", - отметила Симоньян.
Четырнадцатого января 2025 года исполнилось 30 лет со дня основания Счетной палаты Российской Федерации. -0-