https://ria.ru/20250619/severstal-2023902710.html

Глава "Северстали" допустил остановку металлургических производств в России

Глава "Северстали" допустил остановку металлургических производств в России - РИА Новости, 19.06.2025

Глава "Северстали" допустил остановку металлургических производств в России

Возможна остановка некоторых металлургических производств в России в ситуации крепкого рубля, следует из слов генерального директора "Северстали" Александра... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:08:00+03:00

2025-06-19T14:08:00+03:00

2025-06-19T14:08:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

александр шевелев

северсталь (металлургическая компания)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Возможна остановка некоторых металлургических производств в России в ситуации крепкого рубля, следует из слов генерального директора "Северстали" Александра Шевелева на ПМЭФ. "Крепкий рубль не позволяет даже покрывать переменные издержки для большинства металлургов, поэтому не исключена остановка даже некоторых производств металлургических в Российской Федерации для того, чтобы сбалансировать предложение", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не все хорошо с себестоимостью", - уточнил он. Впрочем, Шевелев выразил надежду, что до этого не дойдет и "жесткая хватка" монетарной политики Центробанка ослабнет. Он также отметил в связи с этим, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар. Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал почти на 23%. Так, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составил 78,72 рубля. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rubl-2023448609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр шевелев, северсталь (металлургическая компания)