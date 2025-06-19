https://ria.ru/20250619/sergeychuk-2023989806.html

Сергейчук: соотношение госинвестиций и частных в АПК составляет 1:1

Сергейчук: соотношение госинвестиций и частных в АПК составляет 1:1 - РИА Новости, 19.06.2025

Сергейчук: соотношение госинвестиций и частных в АПК составляет 1:1

На конец 2024 года общий долг предприятий АПК перед банками составлял 5,3 триллиона рублей, при этом объем средств, выделяемых через госпрограммы, остается на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:32:00+03:00

2025-06-19T17:32:00+03:00

2025-06-19T17:32:00+03:00

втб (банк)

виталий сергейчук

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На конец 2024 года общий долг предприятий АПК перед банками составлял 5,3 триллиона рублей, при этом объем средств, выделяемых через госпрограммы, остается на уровне 500-600 миллиардов рублей, сообщил на полях ПМЭФ член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук. Он подчеркнул, что инвестиции в целом за прошлый год составили примерно 1 триллион рублей. Из них, соответственно, получается соотношение государственного рубля и частного - примерно 1 к 1. "Также хотел бы обозначить условия, на которых сейчас компании привлекают финансирование и инвестиции. Это высокая - для многих заградительная - ставка рыночного финансирования, ограничение доступа к международным рынкам продаж, барьеры по привлечению капитала с международных рынков и притоку внешних инвестиций. Хотя, опять же, здесь мы видим интерес ближневосточных инвесторов и инвесторов из Китая. И это позитивная тенденция", - отметил Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка. Он добавил, что при этом Россия занимает скромную долю в импорте продовольствия у дружественных стран: в Китае примерно 3%, в Индии - 4%, странах Африки – около 6%. "Наши совместные усилия должны быть направлены не только на расширение возможностей по привлечению финансирования и инвестиций, внедрение передовых решений в АПК, но и на расширение присутствия наших товаров на рынках дружественных стран", - подчеркнул Сергейчук. Член правления отметил, что ВТБ в очень сжатые сроки создал значительное количество новых продуктов и услуг, востребованных среди клиентов АПК. "Это, например, инструменты "недолгового финансирования", аккредитивы. Также в текущих условиях мы наблюдаем повышенный интерес клиентов к альтернативным инструментам привлечения долгового финансирования и хеджирования: размещению облигаций, сделкам товарного РЕПО, авансированию будущего урожая, товарным свопам", - подчеркнул он. По мнению Сергейчука, нереализованным потенциалом для привлечения финансирования в АПК является механизм промышленных концессий и промышленного ГЧП. Данный инструмент может быть эффективно применен для реализации целого ряда проектов. "Например, введение новых площадей в севооборот, строительство новых мелиоративных систем, создание инфраструктуры для "холодных цепей поставки", строительство новых производств, направленных на экспорт продукции АПК с добавленной стоимостью, производство сухого молока, масла или обезвоженного молочного жира, а также строительство новых образовательных учреждений для обучения профессионалов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20250619/vtb-2023908323.html

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втб (банк), виталий сергейчук