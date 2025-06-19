https://ria.ru/20250619/serbija-2023918297.html

В Сербии сообщили о намерении протестующих нанести ущерб стране

В Сербии сообщили о намерении протестующих нанести ущерб стране - РИА Новости, 19.06.2025

В Сербии сообщили о намерении протестующих нанести ущерб стране

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:43:00+03:00

2025-06-19T14:43:00+03:00

2025-06-19T14:43:00+03:00

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сербия

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ивица дачич

белградский университет

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БЕЛГРАД, 19 июн - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни, заявила председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич. По словам спикера, в ее распоряжении оказался документ с планами протестующих на 28 июня на 36 страницах, "прошитых идиотизмом, непристойностью и наглостью". "Они называют 28 июня "Днем решения", "Днем истины" и "Поворотным моментом". Они буквально угрожают всем в Сербии и всей Сербии - блокадами трасс, инфраструктуры, инвестиций и структур... Они предполагают в этом документе, что Сербия в первые пять дней блокады потеряет 292 миллиона евро, а если это положение продлится, ущерб Сербии оценивается на сумму свыше 800 миллионов евро! Это 800 миллионов евро для пенсий, зарплат, здравоохранения, образования, поддержки семей с детьми", - написала Брнабич в соцсети Х и задалась вопросом, "как это называется - терроризм, фашизм?" Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил накануне, что полиция вмешается и примет меры, если участники запланированных на 28 июня протестов устроят насилие и нарушат общественный порядок, и "это будет нехорошо для всех". Ранее протестующие в Сербии семь месяцев студенты и сторонники оппозиции в соцсетях призвали к массовой протестной акции 28 июня в Белграда и других городах страны. Они требуют назначения даты досрочных выборов в парламент. Вучич 13 июня указал, что парламентские выборы состоятся в Сербии в конце 2026 или начале 2027 года, ранее он назвал "бессмысленной глупостью" петицию о проведении досрочных выборов в Сербии, которую в его администрацию подали представители академических кругов. Массовые протесты студентов и сторонников оппозиции начались в Сербии в связи с обрушением козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Они блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250417/serbiya-2011893724.html

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

https://ria.ru/20250501/serbiya-2014607562.html

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в мире, сербия, белград (город), ана брнабич, ивица дачич, белградский университет