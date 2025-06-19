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Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП

Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП - РИА Новости, 19.06.2025

Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через СБП

Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), соответствующее соглашение на полях Петербургского международного... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:26:00+03:00

2025-06-19T13:26:00+03:00

2025-06-19T13:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пользователи мессенджера Max смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин и генеральный директор VK Владимир Кириенко, передает корреспондент РИА Новости. Компании протестируют переводы с использованием СБП на платформе Max. А в дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в Max. Как отметил Дубынин, пилотирование решения и первые переводы со счета на счет в рамках совместного проекта будут запущены в начале июля 2025 года. "Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Mах смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько "кликов". Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным", — прокомментировал он. "Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы — актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей MАХ востребованное, надежное и удобное решение", — добавил Кириенко. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023590305.html

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экономика, технологии