Рейтинг@Mail.ru
Шор назвал Санду наемным политическим террористом - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
04:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html
Шор назвал Санду наемным политическим террористом
Шор назвал Санду наемным политическим террористом - РИА Новости, 19.06.2025
Шор назвал Санду наемным политическим террористом
Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:11:00+03:00
2025-06-19T04:11:00+03:00
пмэф-2025
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Она (Санду - ред.) является наемником, наемным менеджером и политическим террористом. Люди хотят другого - верить в дружбу с Россией и быть ближе. Люди понимают, что у нас единое прошлое и, я уверен, единое будущее", - сказал Шор агентству на ПМЭФ. Он добавил, что "сказки" о демократии и свободе выбора в Молдавии являются профанацией. "Именно там западные посольства, скажем так, помогают беспределу, который устраивает молдавская власть", - заключил Шор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html
https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду
ПМЭФ-2025, В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду
Шор назвал Санду наемным политическим террористом

Шор: Санду является наемным политическим террористом

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Она (Санду - ред.) является наемником, наемным менеджером и политическим террористом. Люди хотят другого - верить в дружбу с Россией и быть ближе. Люди понимают, что у нас единое прошлое и, я уверен, единое будущее", - сказал Шор агентству на ПМЭФ.
Владимир Зеленский и Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Госдуме заявили, что Санду идет по пути Зеленского
Вчера, 22:57
Он добавил, что "сказки" о демократии и свободе выбора в Молдавии являются профанацией.
"Именно там западные посольства, скажем так, помогают беспределу, который устраивает молдавская власть", - заключил Шор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Молдавией управляет не Санду, а европейские глобалисты, заявила Таубер
Вчера, 17:23
 
ПМЭФ-2025В миреМолдавияРоссияИлан ШорМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала