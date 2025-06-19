https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

Шор назвал Санду наемным политическим террористом

Шор назвал Санду наемным политическим террористом - РИА Новости, 19.06.2025

Шор назвал Санду наемным политическим террористом

Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:11:00+03:00

2025-06-19T04:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. "Она (Санду - ред.) является наемником, наемным менеджером и политическим террористом. Люди хотят другого - верить в дружбу с Россией и быть ближе. Люди понимают, что у нас единое прошлое и, я уверен, единое будущее", - сказал Шор агентству на ПМЭФ. Он добавил, что "сказки" о демократии и свободе выбора в Молдавии являются профанацией. "Именно там западные посольства, скажем так, помогают беспределу, который устраивает молдавская власть", - заключил Шор. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду