https://ria.ru/20250619/samara-2024063894.html

Родственницу соучастников убийства экс-мэра Самары обвинили в мошенничестве

Родственницу соучастников убийства экс-мэра Самары обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 19.06.2025

Родственницу соучастников убийства экс-мэра Самары обвинили в мошенничестве

Родственнице Дмитрия и Светланы Метревели - предполагаемых пособников в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги - предъявлено обвинение в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:19:00+03:00

2025-06-19T23:19:00+03:00

2025-06-19T23:19:00+03:00

происшествия

россия

самара

самарская область

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Родственнице Дмитрия и Светланы Метревели - предполагаемых пособников в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги - предъявлено обвинение в мошенничестве с их имуществом, она отправлена под домашний арест сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение 78-летней Таисии Киселевой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Женщина является родственницей обвиняемых Метревели Дмитрия и Светланы, обвиняемых в убийстве и пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (часть 5 статьи 33, пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ, пункты "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СК РФ. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась. По данным следователей, обвиняемая, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Ранее в СК РФ сообщали, что Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели. Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

https://ria.ru/20250516/sk-2017393269.html

https://ria.ru/20250424/samara-2013086954.html

https://ria.ru/20250331/tarhova-2008373638.html

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происшествия, россия, самара, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)