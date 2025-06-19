https://ria.ru/20250619/samara-2023892558.html
Самарская область и "КуйбышевАзот" совместно реализуют инвестпроекты
Самарская область и "КуйбышевАзот" совместно реализуют инвестпроекты - РИА Новости, 19.06.2025
Самарская область и "КуйбышевАзот" совместно реализуют инвестпроекты
Правительство Самарской области и тольяттинское предприятие "КуйбышевАзот" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:46:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
2025-06-19T13:46:00+03:00
пмэф-2025
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самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и тольяттинское предприятие "КуйбышевАзот" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов на сумму порядка 25 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Самарской области и ПАО "КуйбышевАзот" было подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а со стороны ПАО "КуйбышевАзот" - генеральный директор Александр Герасименко... В частности, в рамках соглашения стороны договорились о реализации инвестиционных проектов до 2030 года с общим объемом инвестиций до 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона. Документ предусматривает совместную работу по развитию инвестиционной деятельности в регионе и определяет основные направления сотрудничества. Соглашение включает в том числе проекты, предполагающие использование наилучших доступных технологий для уменьшения воздействия на окружающую среду. Также инвестпроекты направлены на удовлетворение нужд хозяйственного комплекса региона в основных видах минеральных удобрений. "Для нас значимо, что "КуйбышевАзот", одно из крупнейших предприятий Самарской области, подтверждает свою приверженность региону масштабными инвестиционными планами. Проекты позволят значительно усилить позиции предприятия как флагмана химической промышленности и станут ключевым вкладом в развитие промышленного потенциала области", - отметил Федорищев. Губернатор сообщил, что региональное правительство приветствует инвестиционную стратегию компании и гарантирует ей максимальную поддержку. "Подписанное соглашение является очередным шагом для формирования благоприятного инвестиционного климата, роста промышленного потенциала и дальнейшего развития нашего региона. "КуйбышевАзот" является непосредственным участником этого важного процесса и совместно с правительством продолжает строить надежный фундамент настоящего и будущего Самарской области", - отметил гендиректор "КуйбышевАзота" Александр Герасименко.
https://rsport.ria.ru/20250618/transfer-2023622010.html
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экономика, самарская область, вячеслав федорищев, александр герасименко, куйбышевазот
ПМЭФ-2025, Экономика, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Александр Герасименко, КуйбышевАзот
Самарская область и "КуйбышевАзот" совместно реализуют инвестпроекты
Самарская область и "КуйбышевАзот" подписали соглашение об инвестпроектах
САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Самарской области и тольяттинское предприятие "КуйбышевАзот" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации инвестпроектов на сумму порядка 25 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Самарской области и ПАО "КуйбышевАзот" было подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, а со стороны ПАО "КуйбышевАзот" - генеральный директор Александр Герасименко... В частности, в рамках соглашения стороны договорились о реализации инвестиционных проектов до 2030 года с общим объемом инвестиций до 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении правительства региона.
Документ предусматривает совместную работу по развитию инвестиционной деятельности в регионе и определяет основные направления сотрудничества. Соглашение включает в том числе проекты, предполагающие использование наилучших доступных технологий для уменьшения воздействия на окружающую среду. Также инвестпроекты направлены на удовлетворение нужд хозяйственного комплекса региона в основных видах минеральных удобрений.
"Для нас значимо, что "КуйбышевАзот", одно из крупнейших предприятий Самарской области, подтверждает свою приверженность региону масштабными инвестиционными планами. Проекты позволят значительно усилить позиции предприятия как флагмана химической промышленности и станут ключевым вкладом в развитие промышленного потенциала области", - отметил Федорищев.
Губернатор сообщил, что региональное правительство приветствует инвестиционную стратегию компании и гарантирует ей максимальную поддержку.
"Подписанное соглашение является очередным шагом для формирования благоприятного инвестиционного климата, роста промышленного потенциала и дальнейшего развития нашего региона. "КуйбышевАзот" является непосредственным участником этого важного процесса и совместно с правительством продолжает строить надежный фундамент настоящего и будущего Самарской области", - отметил гендиректор "КуйбышевАзота" Александр Герасименко.