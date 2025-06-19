https://ria.ru/20250619/ryazan-2023826181.html

Малков: в Рязанской области создадут филиал подмосковного парка "Патриот"

Малков: в Рязанской области создадут филиал подмосковного парка "Патриот" - РИА Новости, 19.06.2025

Малков: в Рязанской области создадут филиал подмосковного парка "Патриот"

В Рязанской области создадут филиал подмосковного военно-патриотического парка "Патриот", сообщил на полях ПМЭФ-2025 губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

рязанская область

общество

рязанская область

павел малков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Рязанской области создадут филиал подмосковного военно-патриотического парка "Патриот", сообщил на полях ПМЭФ-2025 губернатор региона Павел Малков. "Мы постоянно создаем и восстанавливаем интересные тематические локации. В частности, восстановили рязанскую ВДНХ. Мало кто знает, но раньше в стране ВДНХ существовала не только в Москве – свои выставки были в 12 регионах. Все они, к сожалению, были утрачены, но мы в Рязани свою выставку восстановили. Теперь это центр притяжения и для жителей города и области, и для туристов, потому что там проходит большое количество интересных мероприятий", - напомнил губернатор. Филиал парка "Патриот", уверен он, станет не менее притягательной событийной площадкой. "Буквально на днях мы встречались с руководителем парка "Патриот" и договорились о том, что будем создавать их филиал у нас в регионе. У нас как раз есть территория бывшей воинской части. Ее хотели продать под застройку, но жители возмутились, и я эту продажу заблокировал. Тем более, что на ее территории уже вырос настоящий лес. В итоге пришла идея сохранить и природную территорию в черте города, и создать новую тематическую локацию. И это будет не просто выставка военной техники – это будет культурно-образовательный объект, который мы наполним активной событийной повесткой. Причем будем развивать этот парк в разных направлениях. В частности, там будет молодежный центр, в котором молодежь сможет заниматься сборкой дронов и их пилотированием. Плюс будем проводить там разные соревнования, военно-патриотические игры, в том числе и знаменитую "Зарницу". Более того, мы хотим задать площадке такой масштаб, который позволит нам устраивать на ней межрегиональные мероприятия с охватом ЦФО, а, может, и шире", - пояснил Малков. Он добавил, что появление новых тематических локаций очень важно и для создания благоприятной городской и муниципальной среды в регионе, и для повышения качества жизни людей в целом. "Когда мы создаем интересные места и новые точки притяжения в области, вокруг них сразу же возникает жизнь, появляется активность, люди вовлекаются в разные созидательные процессы. В первую очередь, мы делаем это для наших жителей, а, с другой стороны, это отлично работает и на развитие туризма. А значит, и для всех россиян, кто ищет новые яркие впечатления и открытия, которые рязанская земля готова им обеспечить", - подчеркнул собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20250617/ryazan-2023281614.html

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общество, рязанская область, павел малков