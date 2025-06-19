https://ria.ru/20250619/rvio-2023764825.html

В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ

В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025

В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ

Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:45:00+03:00

2025-06-19T03:45:00+03:00

2025-06-19T03:45:00+03:00

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калуга

владимир путин

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского. "В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков. По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.

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общество, россия, калуга, владимир путин, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)