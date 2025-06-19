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В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
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03:45 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rvio-2023764825.html
В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ
В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ
Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:45:00+03:00
2025-06-19T03:45:00+03:00
общество
россия
калуга
владимир путин
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского. "В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков. По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.
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общество, россия, калуга, владимир путин, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио)
Общество, Россия, Калуга, Владимир Путин, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В РВИО рассказали, что будет с текстом учебника, написанным с помощью ИИ

Глава РВИО Мягков: текст учебника, написанный с помощью ИИ, будет ненатуральным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского.
«
"В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков.
По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.
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ОбществоРоссияКалугаВладимир ПутинВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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