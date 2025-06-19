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На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:23 19.06.2025 (обновлено: 03:24 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rubli-2023762125.html
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2025
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:23:00+03:00
2025-06-19T03:24:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
венгрия
словакия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
парфюмерия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр. Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России. "Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов. С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли. В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра. Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250430/minpromtorg-2014449538.html
https://ria.ru/20250228/kosmetika-2002092142.html
https://ria.ru/20250507/kosmetika-2015424700.html
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экономика, россия, венгрия, словакия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), парфюмерия
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Парфюмерия
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей

Минпромторг выделил 280 миллионов рублей на производство сырья для парфюмерии

© Pixabay / Pixabay/OlgsaДухи
Духи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Pixabay / Pixabay/Olgsa
Духи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
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"В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр.
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Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России.
"Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов.
С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли.
В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра.
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Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Парфюмерия
 
 
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