https://ria.ru/20250619/rsv-2024008526.html

"Время героев" и "Доблесть Осетии": Алания реализует новые проекты с РСВ

"Время героев" и "Доблесть Осетии": Алания реализует новые проекты с РСВ - РИА Новости, 19.06.2025

"Время героев" и "Доблесть Осетии": Алания реализует новые проекты с РСВ

Северная Осетия-Алания заинтересована в том, чтобы проводить на своей территории масштабные федеральные мероприятия, инициируемые президентской платформой... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:07:00+03:00

2025-06-19T18:07:00+03:00

2025-06-19T18:07:00+03:00

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Северная Осетия-Алания заинтересована в том, чтобы проводить на своей территории масштабные федеральные мероприятия, инициируемые президентской платформой "Россия – страна возможностей", повышая при этом качество региональных программ, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Меняйло на площадке ПМЭФ-2025. "Сегодня президентская платформа "Россия – страна возможностей" является стратегическим партнером Северной Осетии по обеспечению технологического сопровождения реализации обучающей программы "Доблесть Осетии". Это наш региональный аналог кадровой федеральной программы "Время героев". Отбор на участие в "Доблести Осетии" идет среди наших участников СВО. Мы уже понимаем базовый уровень образования, опыта, подготовки отобранных кандидатов и выстраиваем персонально для каждого отдельную программу обучения и практических занятий", - рассказал Меняйло. Он отметил, что конечная точка такой работы – желание самого человека, а для республики – формирование достойного кадрового резерва. "Захотят выпускники нашей программы пойти в органы власти муниципальные или региональные – выбор за ними. Если человек способен пойти по линии ЖКХ, его наставником может быть министр ЖКХ. И так – в разных сферах. Сейчас один выпускник "Времени героев", Герой России, работает в нашем региональном правительстве на должности министра труда и социального развития. Есть у нас свои "Лидеры Осетии", - подчеркнул глава региона. Платформа "Россия – страна возможностей", отметил он, связана с работой на местах напрямую. "Ранее между Северной Осетией и РСВ уже было подписано соглашение, направленное на повышение уровня вовлеченности жителей республики в проекты и конкурсы президентской платформы. Подписанный документ предусматривает и развитие сотрудничества в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в СМИ", - пояснил Меняйло. Сотрудничество с федеральной программой, по его словам, помогает масштабировать собственные региональные проекты. "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы придать импульс нашей обучающей программе "Доблесть Осетии" благодаря взаимодействию с РСВ. Наша цель – задействовать в полной мере все инструментарии платформы, а также открыть наш регион как площадку для проведения масштабных федеральных мероприятий, которые организует РСВ", - отметил глава Северной Осетии.

https://ria.ru/20250619/soglashenie-2023980962.html

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сергей меняйло, республика северная осетия - алания, россия