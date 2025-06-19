https://ria.ru/20250619/rozysk-2023771268.html

Тестя Прилучного объявили в международный розыск

Тестя Прилучного объявили в международный розыск - РИА Новости, 19.06.2025

Тестя Прилучного объявили в международный розыск

Тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:11:00+03:00

2025-06-19T05:11:00+03:00

2025-06-19T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Аршак Брутян — отец Зепюр Прилучной-Брутян, супруги актера. "Аршак Робертович Брутян объявлен в международный розыск, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — рассказал собеседник агентства. Он же ранее уточнил, что Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженными с извлечением дохода в особо крупном размере. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Некоторые СМИ в марте 2024 года сообщали о задержании Брутяна и ряда других лиц за организацию работы подпольного казино в Москве. Вскоре в прессе появилась информация, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.

https://ria.ru/20250619/priluchnyy-2023764540.html

https://ria.ru/20250609/shtraf-2021704437.html

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