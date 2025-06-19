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Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:39 19.06.2025 (обновлено: 16:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossiya-2023965773.html
Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу
Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не думает, будто бы Москва представляет угрозу Евросоюзу. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:39:00+03:00
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венгрия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не думает, будто бы Москва представляет угрозу Евросоюзу."Я не рассматриваю Россию как угрозу безопасности Венгрии и не рассматриваю Россию как угрозу европейской безопасности", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/sijjarto-2023885059.html
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венгрия, россия, петер сийярто
ПМЭФ-2025, Венгрия, Россия, Петер Сийярто
Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу

Глава МИД Венгрии Сийярто не видит в России угрозу Евросоюзу

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не думает, будто бы Москва представляет угрозу Евросоюзу.
"Я не рассматриваю Россию как угрозу безопасности Венгрии и не рассматриваю Россию как угрозу европейской безопасности", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сийярто высказался о ситуации на Украине
13:24
 
ПМЭФ-2025ВенгрияРоссияПетер Сийярто
 
 
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