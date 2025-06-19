https://ria.ru/20250619/rossiya-2023965773.html

Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу

Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу - РИА Новости, 19.06.2025

Сийярто не считает Россию угрозой Евросоюзу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не думает, будто бы Москва представляет угрозу Евросоюзу. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:39:00+03:00

2025-06-19T16:39:00+03:00

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венгрия

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петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не думает, будто бы Москва представляет угрозу Евросоюзу."Я не рассматриваю Россию как угрозу безопасности Венгрии и не рассматриваю Россию как угрозу европейской безопасности", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/sijjarto-2023885059.html

венгрия

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2025

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венгрия, россия, петер сийярто