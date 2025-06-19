Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
17:40 19.06.2025 (обновлено: 17:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossija-2023994696.html
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен
Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на полях РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:40:00+03:00
2025-06-19T17:49:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
наталия попова
иннопрактика
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023968705_0:332:2930:1980_1920x0_80_0_0_de62fd6d35931c5b33cba69df3ed913f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что Россия готова к открытию рынка и к возвращению части тех компаний, которые ушли, но "уже на наших условиях". "Мы, в принципе, уже подходим к тому, что мы готовы к открытию рынков и, в принципе, к возвращению части тех компаний, которые ушли, но возвращению уже на наших условиях. И это самое главное. Мы точно не будем возвращаться к тому, что было, к технологической экспансии западных стран, к тому, что они привносят свои технологии, тем самым выбивая наши технологии с рынка", - рассказала Попова на полях ПМЭФ. По ее словам, если и говорить о возвращении западных компаний, то важно обращать внимание на принципы технологического партнерства на выгодных для России условиях. Попова добавила, что присутствие российских технологий на рынке важно для разных стран, в том числе для стран-участников БРИКС. "И выгодно почему? Потому что за вот эти три года мы нарастили критическую инфраструктуру. Инфраструктуру, которая проверена кризисами. То есть по той же кибербезопасности, искусственному интеллекту, по многим другим технологиям. Мы понимаем, что запад, что наши партнеры из БРИКС, они видели, насколько у нас компании жизнестойкие даже в условиях кризиса. И поэтому они готовы допускать их на свои рынки, потому что понимают, что в случае санкционного давления на те же страны БРИКС, наши технологические решения позволят им создать вот такие замкнутые технологические цепочки замкнутого контура вместе с нами", - подчеркнула омбудсмен. Как сообщается на сайте компании, "Иннопрактика" негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти: выстраивая коммуникации, мы выявляем и анализируем потребности бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные решения. Сегодня стратегия "Иннопрактики" и всех входящих в ее экосистему организаций нацелена на развитие научного, производственно-технологического и кадрового потенциала страны. Это отражено в направлениях деятельности, соответствующих текущей национальной повестке Стратегии безопасности РФ и способствующих достижению совокупного суверенитета страны. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023889145.html
https://ria.ru/20250619/kamaz-2023873622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023968705_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c36201f16eac7116cc4e79cd69f6e965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, наталия попова, иннопрактика, брикс
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Наталия Попова, Иннопрактика, БРИКС
Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен

Попова: РФ готова к возвращению части зарубежных компаний, но на своих условиях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНаталья Попова на ПМЭФ-2025
Наталья Попова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Наталья Попова на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что Россия готова к открытию рынка и к возвращению части тех компаний, которые ушли, но "уже на наших условиях".
"Мы, в принципе, уже подходим к тому, что мы готовы к открытию рынков и, в принципе, к возвращению части тех компаний, которые ушли, но возвращению уже на наших условиях. И это самое главное. Мы точно не будем возвращаться к тому, что было, к технологической экспансии западных стран, к тому, что они привносят свои технологии, тем самым выбивая наши технологии с рынка", - рассказала Попова на полях ПМЭФ.
Роберт Эйджи и Светлана Чупшева на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава AmCham высказался о возвращении западных компаний в Россию
13:34
По ее словам, если и говорить о возвращении западных компаний, то важно обращать внимание на принципы технологического партнерства на выгодных для России условиях. Попова добавила, что присутствие российских технологий на рынке важно для разных стран, в том числе для стран-участников БРИКС.
"И выгодно почему? Потому что за вот эти три года мы нарастили критическую инфраструктуру. Инфраструктуру, которая проверена кризисами. То есть по той же кибербезопасности, искусственному интеллекту, по многим другим технологиям. Мы понимаем, что запад, что наши партнеры из БРИКС, они видели, насколько у нас компании жизнестойкие даже в условиях кризиса. И поэтому они готовы допускать их на свои рынки, потому что понимают, что в случае санкционного давления на те же страны БРИКС, наши технологические решения позволят им создать вот такие замкнутые технологические цепочки замкнутого контура вместе с нами", - подчеркнула омбудсмен.
Как сообщается на сайте компании, "Иннопрактика" негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти: выстраивая коммуникации, мы выявляем и анализируем потребности бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные решения.
Сегодня стратегия "Иннопрактики" и всех входящих в ее экосистему организаций нацелена на развитие научного, производственно-технологического и кадрового потенциала страны. Это отражено в направлениях деятельности, соответствующих текущей национальной повестке Стратегии безопасности РФ и способствующих достижению совокупного суверенитета страны.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сергей Когогин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию
12:56
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияНаталия ПоповаИннопрактикаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала