https://ria.ru/20250619/rossija-2023994696.html

Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен

Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готова к возвращению зарубежных компаний, заявила омбудсмен

Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на полях РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:40:00+03:00

2025-06-19T17:40:00+03:00

2025-06-19T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый заместитель гендиректора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что Россия готова к открытию рынка и к возвращению части тех компаний, которые ушли, но "уже на наших условиях". "Мы, в принципе, уже подходим к тому, что мы готовы к открытию рынков и, в принципе, к возвращению части тех компаний, которые ушли, но возвращению уже на наших условиях. И это самое главное. Мы точно не будем возвращаться к тому, что было, к технологической экспансии западных стран, к тому, что они привносят свои технологии, тем самым выбивая наши технологии с рынка", - рассказала Попова на полях ПМЭФ. По ее словам, если и говорить о возвращении западных компаний, то важно обращать внимание на принципы технологического партнерства на выгодных для России условиях. Попова добавила, что присутствие российских технологий на рынке важно для разных стран, в том числе для стран-участников БРИКС. "И выгодно почему? Потому что за вот эти три года мы нарастили критическую инфраструктуру. Инфраструктуру, которая проверена кризисами. То есть по той же кибербезопасности, искусственному интеллекту, по многим другим технологиям. Мы понимаем, что запад, что наши партнеры из БРИКС, они видели, насколько у нас компании жизнестойкие даже в условиях кризиса. И поэтому они готовы допускать их на свои рынки, потому что понимают, что в случае санкционного давления на те же страны БРИКС, наши технологические решения позволят им создать вот такие замкнутые технологические цепочки замкнутого контура вместе с нами", - подчеркнула омбудсмен. Как сообщается на сайте компании, "Иннопрактика" негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти: выстраивая коммуникации, мы выявляем и анализируем потребности бизнеса в инновациях и предлагаем эффективные решения. Сегодня стратегия "Иннопрактики" и всех входящих в ее экосистему организаций нацелена на развитие научного, производственно-технологического и кадрового потенциала страны. Это отражено в направлениях деятельности, соответствующих текущей национальной повестке Стратегии безопасности РФ и способствующих достижению совокупного суверенитета страны. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023889145.html

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экономика, технологии, россия, наталия попова, иннопрактика, брикс