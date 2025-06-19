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Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023976876.html
Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет
Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет - РИА Новости, 19.06.2025
Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет
Россия за 25 лет совершила "экономическое чудо" и добилась шести ключевых достижений, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на открытии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:11:00+03:00
2025-06-19T17:11:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия за 25 лет совершила "экономическое чудо" и добилась шести ключевых достижений, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на открытии Агрокластера на площадке ПМЭФ. Агрокластер – совместный проект РСХБ, Росконгресса, Министерства сельского хозяйства и лидеров агроотрасли, он посвящен достижениям и перспективам агропромышленного комплекса страны. "Именно четверть века назад президент России начал масштабные реформы в сельском хозяйстве. И именно тогда для возрождения отрасли по его распоряжению был создан отраслевой сельскохозяйственный банк. Благодаря поддержке президента, государственным и частным инвестициям, произошло настоящее "экономическое чудо", - сказал журналистам Листов. Он напомнил, что производство АПК по ключевым категориям с 2000 года увеличилось. "Мы страна-лидер по экспорту пшеницы, а доля импорта сократилась по некоторым позициям в 40 раз - до 1%. Всё это мы сегодня демонстрируем на Агрокластере", - добавил он. Листов также перечислил шесть основных достижений российского АПК за последние 25 лет - тепличные комплексы, виноделие, молоко, свинина, индейка и рыбопереработка. Так, за счет развития суперсовременных тепличных комплексов страна кратно сократила импорт, уровень самообеспеченности по огурцам больше 98%, по томатам больше 85%, вся овощная и бахчевая корзина в последние годы стабильно превышает 105 кг на душу населения (это больше на 35%, чем в 2000 году), показатель имеет тенденцию к росту, сказал Листов. "Виноделие – визитная карточка агросектора. В 2024 году отечественные виноделы поставили очередной рекорд, выпустив более 50 миллионов декалитров вин различных категорий. Это более 600 миллионов бутылок", - отметил он. "Сегодня Россия - номер два в Европе по производству молока. Молока производится порядка 34 миллионов тонн в год. Россияне в последние годы выходят на рекордные показатели потребления за всю постсоветскую историю", - перечислил глава РСХБ. Среднедушевое потребление свинины за 25 лет также выросло почти в 2,5 раза, и потребляют россияне именно отечественную продукцию. "Импорт свинины не превышает 1%, Россия занимает второе место в Европе по производству свинины, и активно ее экспортирует", - напомнил он. Кроме того, Россия входит в топ-3 стран мира по объему морского вылова дикой рыбы (4,9-5,3 миллиона тонн) и является мировым лидером по вылову краба (88,8 тысяч тонн). "Важно, что производители занимаются и переработкой для увеличения добавленной стоимости", - сказал Листов. Отрасль по производству индейки была создана начале нулевых с чистого листа. Сейчас Россия занимает второе место в мире и первое в Европе по производству индейки – 438 тысяч тонн, заключил он.
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экономика, россия, европа, борис листов, россельхозбанк
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Европа, Борис Листов, Россельхозбанк
Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет

Листов: РФ совершила экономическое чудо и добилась достижений в 6 отраслях с/х

© Фото предоставлено пресс-службой АО "Россельхозбанк"Борис Листов
Борис Листов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Россельхозбанк"
Борис Листов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия за 25 лет совершила "экономическое чудо" и добилась шести ключевых достижений, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на открытии Агрокластера на площадке ПМЭФ.
Агрокластер – совместный проект РСХБ, Росконгресса, Министерства сельского хозяйства и лидеров агроотрасли, он посвящен достижениям и перспективам агропромышленного комплекса страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Россия включила на полную мощность свое самое тихое оружие
11 октября 2024, 08:00
"Именно четверть века назад президент России начал масштабные реформы в сельском хозяйстве. И именно тогда для возрождения отрасли по его распоряжению был создан отраслевой сельскохозяйственный банк. Благодаря поддержке президента, государственным и частным инвестициям, произошло настоящее "экономическое чудо", - сказал журналистам Листов.
Он напомнил, что производство АПК по ключевым категориям с 2000 года увеличилось. "Мы страна-лидер по экспорту пшеницы, а доля импорта сократилась по некоторым позициям в 40 раз - до 1%. Всё это мы сегодня демонстрируем на Агрокластере", - добавил он.
Листов также перечислил шесть основных достижений российского АПК за последние 25 лет - тепличные комплексы, виноделие, молоко, свинина, индейка и рыбопереработка.
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Россия нашла "новую нефть"
10 ноября 2024, 08:00
Так, за счет развития суперсовременных тепличных комплексов страна кратно сократила импорт, уровень самообеспеченности по огурцам больше 98%, по томатам больше 85%, вся овощная и бахчевая корзина в последние годы стабильно превышает 105 кг на душу населения (это больше на 35%, чем в 2000 году), показатель имеет тенденцию к росту, сказал Листов.
"Виноделие – визитная карточка агросектора. В 2024 году отечественные виноделы поставили очередной рекорд, выпустив более 50 миллионов декалитров вин различных категорий. Это более 600 миллионов бутылок", - отметил он.
"Сегодня Россия - номер два в Европе по производству молока. Молока производится порядка 34 миллионов тонн в год. Россияне в последние годы выходят на рекордные показатели потребления за всю постсоветскую историю", - перечислил глава РСХБ.
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Подсадим всю Азию". Россия нашла новый стратегический ресурс
28 января, 08:00
Среднедушевое потребление свинины за 25 лет также выросло почти в 2,5 раза, и потребляют россияне именно отечественную продукцию. "Импорт свинины не превышает 1%, Россия занимает второе место в Европе по производству свинины, и активно ее экспортирует", - напомнил он.
Кроме того, Россия входит в топ-3 стран мира по объему морского вылова дикой рыбы (4,9-5,3 миллиона тонн) и является мировым лидером по вылову краба (88,8 тысяч тонн). "Важно, что производители занимаются и переработкой для увеличения добавленной стоимости", - сказал Листов.
Отрасль по производству индейки была создана начале нулевых с чистого листа. Сейчас Россия занимает второе место в мире и первое в Европе по производству индейки – 438 тысяч тонн, заключил он.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
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2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 23
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23
 
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