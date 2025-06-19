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Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет

Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет - РИА Новости, 19.06.2025

Глава РСХБ перечислил главные достижения агрокластера за 25 лет

Россия за 25 лет совершила "экономическое чудо" и добилась шести ключевых достижений, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на открытии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия за 25 лет совершила "экономическое чудо" и добилась шести ключевых достижений, заявил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на открытии Агрокластера на площадке ПМЭФ. Агрокластер – совместный проект РСХБ, Росконгресса, Министерства сельского хозяйства и лидеров агроотрасли, он посвящен достижениям и перспективам агропромышленного комплекса страны. "Именно четверть века назад президент России начал масштабные реформы в сельском хозяйстве. И именно тогда для возрождения отрасли по его распоряжению был создан отраслевой сельскохозяйственный банк. Благодаря поддержке президента, государственным и частным инвестициям, произошло настоящее "экономическое чудо", - сказал журналистам Листов. Он напомнил, что производство АПК по ключевым категориям с 2000 года увеличилось. "Мы страна-лидер по экспорту пшеницы, а доля импорта сократилась по некоторым позициям в 40 раз - до 1%. Всё это мы сегодня демонстрируем на Агрокластере", - добавил он. Листов также перечислил шесть основных достижений российского АПК за последние 25 лет - тепличные комплексы, виноделие, молоко, свинина, индейка и рыбопереработка. Так, за счет развития суперсовременных тепличных комплексов страна кратно сократила импорт, уровень самообеспеченности по огурцам больше 98%, по томатам больше 85%, вся овощная и бахчевая корзина в последние годы стабильно превышает 105 кг на душу населения (это больше на 35%, чем в 2000 году), показатель имеет тенденцию к росту, сказал Листов. "Виноделие – визитная карточка агросектора. В 2024 году отечественные виноделы поставили очередной рекорд, выпустив более 50 миллионов декалитров вин различных категорий. Это более 600 миллионов бутылок", - отметил он. "Сегодня Россия - номер два в Европе по производству молока. Молока производится порядка 34 миллионов тонн в год. Россияне в последние годы выходят на рекордные показатели потребления за всю постсоветскую историю", - перечислил глава РСХБ. Среднедушевое потребление свинины за 25 лет также выросло почти в 2,5 раза, и потребляют россияне именно отечественную продукцию. "Импорт свинины не превышает 1%, Россия занимает второе место в Европе по производству свинины, и активно ее экспортирует", - напомнил он. Кроме того, Россия входит в топ-3 стран мира по объему морского вылова дикой рыбы (4,9-5,3 миллиона тонн) и является мировым лидером по вылову краба (88,8 тысяч тонн). "Важно, что производители занимаются и переработкой для увеличения добавленной стоимости", - сказал Листов. Отрасль по производству индейки была создана начале нулевых с чистого листа. Сейчас Россия занимает второе место в мире и первое в Европе по производству индейки – 438 тысяч тонн, заключил он.

https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, борис листов, россельхозбанк