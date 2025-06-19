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Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:29 19.06.2025 (обновлено: 16:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rossija-2023911649.html
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:29:00+03:00
2025-06-19T16:31:00+03:00
пмэф-2025
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
брикс
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. "Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/indonezija-2023910017.html
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Путин: уверен, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС
Путин: уверен, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, брикс
ПМЭФ-2025, Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто, БРИКС
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Путин: Россия надеется, что Индонезия внесет существенный вклад в работу БРИКС

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
"Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне.
Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин и Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияВладимир ПутинПрабово СубиантоБРИКС
 
 
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