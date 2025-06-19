https://ria.ru/20250619/rossija-2023911649.html

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:29:00+03:00

2025-06-19T14:29:00+03:00

2025-06-19T16:31:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. "Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин: уверен, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС Путин: уверен, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС 2025-06-19T14:29 true PT0M18S

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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, брикс