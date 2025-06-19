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Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - РИА Новости, 19.06.2025
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:48:00+03:00
2025-06-19T06:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768246.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Алиханов: Россия планирует ввести к 2030 году 80 тысяч промышленных роботов