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Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/rossija-2023776720.html
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - РИА Новости, 19.06.2025
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:48:00+03:00
2025-06-19T06:48:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
антон алиханов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/alikhanov-2023768246.html
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экономика, технологии, россия, антон алиханов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов

Алиханов: Россия планирует ввести к 2030 году 80 тысяч промышленных роботов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Алиханов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов рассказал, сколько новых химпроизводств запустили в 2024 году
04:25
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Алиханов оценил рост промышленного экспорта РФ в 2025 году
05:38
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияАнтон АлихановМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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