https://ria.ru/20250619/rosleskhoz-2023954406.html

"Эн+" будет сотрудничать с Рослесхозом и правительством Иркутской области

"Эн+" будет сотрудничать с Рослесхозом и правительством Иркутской области - РИА Новости, 19.06.2025

"Эн+" будет сотрудничать с Рослесхозом и правительством Иркутской области

Энерго-металлургический холдинг "Эн+", Рослесхоз и правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве по мониторингу и охране лесов от... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:24:00+03:00

2025-06-19T16:24:00+03:00

2025-06-19T16:42:00+03:00

иркутская область

россия

игорь кобзев

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

новый курс

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Энерго-металлургический холдинг "Эн+", Рослесхоз и правительство Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве по мониторингу и охране лесов от пожаров, сообщает пресс-служба компании.Цель сотрудничества – создание системы видеонаблюдения для своевременного обнаружения и предотвращения лесных пожаров в Иркутской области, что позволит снизить объемы выбросов парниковых газов и обеспечит экологическую безопасность региона."Подписание этого соглашения отражает комплексный подход “Эн+” к вопросам защиты климата и экосистем. Современные технологии мониторинга лесов – это не просто инструмент предотвращения пожаров, но и важный элемент реализации наших климатических обязательств. Такие проекты позволяют бизнесу и государству работать сообща для сохранения природных ресурсов России и вносить реальный вклад в борьбу с изменением климата", – отметила заместитель генерального директора Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина.В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться информацией, разрабатывать совместные проекты и участвовать в формировании государственной политики в области лесного хозяйства."Подписание соглашения стало важным шагом в реализации национальных и международных климатических обязательств, включая положения Климатической доктрины России, Парижского соглашения и законодательства о регулировании выбросов парниковых газов. Документ предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на сохранение лесных ресурсов и борьбу с последствиями климатических изменений", – подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Приангарье на протяжении нескольких лет демонстрирует тенденцию по снижению всех показателей лесных пожаров."Добиться этого помогает планомерная работа, в том числе по раннему выявлению возгораний. Отслеживание очагов с помощью видеокамер – одно из самых перспективных направлений. Намерены в рамках соглашения активно развивать сеть имеющихся в Приангарье камер", – сказал Кобзев.

https://ria.ru/20250517/putin-2017596387.html

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иркутская область, россия, игорь кобзев, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)